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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

مسلسل موسى الحلقة 14.. سمية الخشاب تعترف بحبها لـ محمد رمضان

مسلسل موسى
مسلسل موسى

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة الرابعة عشر لـ مسلسل موسى، لـ محمد رمضان، وسمية الخشاب، وشهدت الحلقة تصاعدا في الأحداث منذ بدايتها.

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تعرف على ملخص الحلقة الـ 13 من مسلسل موسى ومواعيد عرضه

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مسلسل موسى الحلقة 13.. محمد رمضان يتوعد شقيقة ونوفل بالانتقام

ملخص أحداث الحلقة الرابعة عشر لمسلسل موسى

بدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل موسى، بتشاجر شفيقة شقيقة موسى (هبة مجدي)، مع شهاب باشا (صبري فواز) بعدما قام بمغازلتها، وحاول لمسها، ما دفعها لضربه بكأس، وجرح رأسه. 
واعترفت المعلمة حلاوتهم (سمية الخشاب) لموسى (محمد رمضان) بحبها له، 

فأخبرها موسى بحقيقة حياته بسبب الثأر، وملاحقة شداد له، وملاحقته لنوفل الغجري وإنه يواجه الموت في أي وقت.
ووافق موسى على العمل في التهريب مع المعلم وهبة (سيد رجب)، في الوقت الذي تترجاه حلاوتهم بالابتعاد عن هذا الطريق، فيما حاول نوفل (منذ رياحنة) الوصول إلى شفيقة مرة أخرى من أجل الزواج منها، والخلاص من شقيقها موسى.

أبطال مسلسل موسى

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

ملخص احداث مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

ويعمل الفنان محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.

مسلسل موسى مسلسل موسى محمد رمضان سمية الخشاب الحلقة الرابعة عشر لمسلسل موسى مسلسل موسى الحلقة 14

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