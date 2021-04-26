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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير مستشفى بنها الجامعي يتابع الخدمات الصحية المقدمة للمرضى

جولة مدير مستشفى
جولة مدير مستشفى بنها الجامعى

أجرى الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها جولة تفقدية على أقسام مستشفى الجراحة والاستقبال والطوارئ.

 

واطمأن الدخاخني على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى وحسن سير العمل ومدى رضا المرضى والمترددين على المستشفيات عن مستوى الأداء وتقديم الخدمة الطبية موجها بإزالة أي معوقات تعطل سير العمل. 

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وكان فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي قد نجح في إنقاذ حياة طفل 3 أشهر من أبناء محافظة المنوفية لجأت أسرته للمستشفى، لإجراء جراحة نادرة له لإزالة ورم أسفل العمود الفقري ما كان يهدد حياة الرضيع إلا أن المستشفى وفر الإمكانيات اللازمة لاستقبال الحالة وجرى إجراء الجراحة ووضع الطفل في الحضانة لاستكمال العلاج.
وقال الدخاخني إن المستشفى استقبلت سيف محمود حامد من مواليد شهر فبراير الماضي بقرية أشمون بمحافظة المنوفية حيث يعاني من وجود ورم أسفل العمود الفقري بالنخاع الشوكي، ‏ولجأ والده إلى إدارة المستشفيات الجامعية ببنها ولا يوجد أماكن بحضانات الأطفال.
وأشار إلى أنه فور وصول الحالة واستغاثة والده لإنقاذه أعطى تعليماته باستقبال المولود نظرًا لحالة الطفل النادرة ومراعاة لظروف والديه.
وأضاف أنه عقب استقبال الحالة جرى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وإجراء الجراحة لإزالة الورم تحت إشراف الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب والسماح للطفل بالخروج واستكمال العلاج بالحضانة.
وأكد جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات النادرة من هذا النوع، فضلًا عن امتلاك المستشفى كوادر طبية مؤهلة على أعلى مستوى، وأن الاستجابات السريعة للحالات بالمستشفى تأتي  تنفيذا لشعار المستشفيات المواطن أولًا.
من ناحية اخري أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها استمرار المجلس الأعلى للجامعات في تلقي طلبات التقدم للترشح لرئاسة جامعة بنها حتي يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 للخامسة مساء بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات كما هو معلن بالجدول الزمني للترشح.
وأشار الجيزاوي إلى ان المجلس الأعلى للجامعات قرر عقد دورة استثنائية لمن يتقدم بأوراق ترشحه حتى يوم الخميس لتقام في الفترة من 4 مايو 2021 حتى 9 مايو 2021 بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات وذلك قبل إعلان القوائم النهائية.
ويمكن التقدم للدورة بداية من يوم الأحد 25 إبريل 2021 حتي يوم الخميس الموافق 29 إبريل 2021 مع تقديم بيان حالة حديث موقع ومختوم من الجامعة وصورة من بطاقة الرقم القومي.
من ناحية أخرى وافق الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها على صرف مكافأة قدرها 750 جنيها للعاملين بالجامعة، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
ووجه القائم بأعمال رئيس جامعة بنها بسرعة الانتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة لجميع العاملين بوظائف الكادر العام، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على دعم العاملين وتحفيز الكفاءات وصرف المنح في المناسبات المختلفة طوال العام.

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