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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإيطالي يقترب من إنتر.. ميلان يخسر من لاتسيو بثلاثية في الكالتشيو

صدى البلد

اكتسح فريق لاتسيو ضيفه ميلان بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

هدف لاتسيو  الأول جاء في الدقيقة الثانية عن طريق خواكين كوريا، الذي انفرد بمرمى ميلان بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله إيموبيلي، ليراوغ دوناروما حارس الميلان، ويسكن الكرة شباكه.

وسجل لاتسيو هدفًا آخرًا في الدقيقة 44 عن طريق لازاري، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بتأخر ميلان بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أحرز كوريا الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 51 بعد مراوغته دفاعات ميلان ومن ثم تسديد الكرة بقوة في شباك دوناروما.

وفي الدقيقة 87، أكد شيرو إيموبيلي انتصار لاتسيو بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة جزاء ميلان، ليخسر الروسينيري نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد لاتسيو للنقطة 61 في المركز السادس، فيما توقف رصيد ميلان عند 66 نقطة في المركز الخامس، وهي الهزيمة التي جعلت إنتر على بعد 3 نقاط فقط من تحقيق لقب الدوري الإيطالي.

تشكيل ميلان

 

في حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما

 

خط الدفاع: كلابريا، سيمون كايير، توموري، ثيو هيرنانديز

 

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، فرانك كيسي، هاكان تشالهانجلو

 

خط الهجوم: سيلماكرز، أنتي ريبيتش، ماريو ماندزوكيتش

 

ميلان الدوري الايطالي إنتر ميلان إنتر

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