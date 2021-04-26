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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأجواء الرمضانية تسيطر علي شارع المعز بالحسين.. فيديو

صدى البلد

يعد شارع المعز بمنطقة الحسين، من أبرز المعالم داخل محافظة القاهرة، التي تحرص علي ابراز أجواء رمضانية جميلة خلال شهر رمضان الكريم، مع وجود الزينة والفوانيس في الشارع.

 

ويتهافت المواطنون علي شارع المعز بكثرة خلال اليوم وفي جميع الأوقات، فيوجد من يفضل الحصول علي الفطار هناك بأحد محلات المخصصة للأكل، ويوجد من يحرص علي تأدية صلاة التراويح داخل مسجد الحسين.

 

ومنهم من يستمتع بالأجواء الرمضانية داخل شارع المعز، مع وجود بعض المنشدين الكبار والشباب الذين يرحبون بشهر رمضان علي طريقتهم الخاصة، وينهون يومهم بالحصول علي وجبة السحور داخل شارع المعز.

 

ومن أهم معالم شارع المعز وجود الفرحة والبهجة التي تظهر علي وجوه المواطنين في كل مكان، مستمتعين بالأجواء الرمضانية الجميلة التي تملؤ شارع المعز.

 

ويحرص أصحاب المتاجر والمقاهي في شارع المعز، علي ارتداء ملابس تحي الجو الرمضاني داخل شارع المعز، ولتسلية المواطنين واستمتاعهم بالأجواء الرمضانية الجميلة.

شارع المعز الحسين محافظة القاهرة أجواء رمضانية شهر رمضان

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