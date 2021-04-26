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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

"محامين" مطروح تعلن مواعيد انتخابات اللجنة النقابية

نقابة المحامين
نقابة المحامين

قرر مجلس نقابة مرسى مطروح، إجراء انتخابات اللجنة النقابية لمحامي محكمة العلمين الجزئية، وذلك على مقاعد "رئيس اللجنة – ثلاثة أعضاء – عضو الشباب".

 

وأوضح المجلس، فى بيان له أن تلقي أوراق الترشح سيكون بمقر النقابة الفرعية، على أن تجرى الانتخابات يوم 24 مايو المقبل، وتعقد جولة الإعادة يوم 31 مايو.

 

وأضاف البيان ان القرار تضمن الجدول الخاص بالمواعيد الإجرائية للانتخابات، والمستندات المطلوبة للترشح، ومن له حق التصويت، وغيرها من الأمور المهمة، ويتم تلقي طلبات الترشيح بمقر النقابة الفرعية بمطروح من الساعة العاشرة صباحا، وحتي الساعة الثالثة عصرا، و اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة، وغلق باب تلقي طلبات الترشيح الساعة الخامسة مساء من السبت 2-9 وحتي الأربعاء ۲۰۲۱/۹/ واعلان الكشوف الأولية للمرشحين من ۲۰۲۱/۵/۷ حتي ۲۰۲۱/۰/۱۰ تلقي الطعون و التظلمات و التنازلات  والفصل في الطعون و التظلمات و التنازلات واعلان الكشوف النهائية للمرشحين.

 

وتجرى انتخابات الجولة الاولى من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء .

 

من جانب آخر اجتمع مجلس نقابة محامي سوهاج، برئاسة النقيب عادل أبو الشباب، أمس الأحد، في جلسة طارئة لبحث عدة أمور  مدرجة بجدول الأعمال، وعلى رأسها موضوع مكتب البريد، وذلك لبحث العقد المبرم بين النقابة وهيئة البريد المصري، والذي ينتهي في 30/04/2029، وأكد نقيب الفرعية أن العقد المبرم بين النقابة وهيئة البريد قائم بالفعل، وأن ما تم هو مجرد محضر معاينة الهدف من ورائه توفير خدمات للمحامين ووجود مكتسبات لهم.

 

و توصل المجلس في نهاية الاجتماع إلى الأمور الآتية:ـ

أولًا: أننا في مواجهة عقد قائم مدته 20 عاما.

ثانيًا: أمر النمذجة مذكور بالعقد الأساسي، ولا يوجد به مقابل إيجار ولا توجد به مساحة محددة، وأن محضر المعاينة كان الهدف منه توفير خدمات إضافية للمحامين.

 

ثالثًا: قرر المجلس وبعد التصويت رفض أمر البريد بالإجماع.

 

رابعًا: قرر النقيب  تشكيل لجنة مكونة من: «أحمد أبو حساب وأحمد أبو دياب وعلاء مكي»، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه العقد المبرم مع هيئة البريد المصري منذ 2005، والعمل على فسخه واتخاذ كافة الإجراءات التي تلزم ذلك للحفاظ علي أموال النقابة.

نقابة محامين مرسى مطروح انتخابات اللجنة النقابية محكمة العلمين رئيس اللجنة مجلس نقابة محامين

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