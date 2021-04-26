بنفيكا يفوز على سانتا كلارا 2-1 فى في الدوري البرتغالي

فاز بنفيكا على ضيفه سانتا كلارا 2 / 1، اليوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة 29 من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

وتقدم بنفيكا بهدف سجله كارفاليو لاعب سانتا كلارا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 62 سجل أنديرسون كارفاليو هدف التعادل لسانتا كلارا، لكن تشيكينيو سجل هدف الفوز لبنفيكا في الدقيقة 73.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سانتا كلارا عند 36 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى فاز ناسيونال ماديرا على فيتوريا جيماريش 1 / صفر.

سجل بيدرو مينديز هدف المباراة الوحيد لناسيونال في الدقيقة السابعة، ليرفع رصيد فريقه إلى 24 نقطة في المركز الثامن عشر والاخير، فيما تجمد رصيد فيتوريا جيماريش عند 38 نقطة في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى تعادل تونديلا مع مضيفه فاميلكاو 2 / 2.

تقدم فامليكاو بهدفين في الدقيقتين العاشرة و 28 عن طريق إيفو رودريجيز وليوناردو كامبانا، قبل أن يدرك تونديلا التعادل بهدفين سجل ماريو جونزاليس وخوان موريلو في الدقيقتين الثانية والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ورفع تونديلا رصيده إلى 35 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع فامليكاو رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني عشر.