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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سبورتنج يكتسح الأهلي في أول لقاءات نهائي دوري سوبر سيدات السلة

صدى البلد

 اكتسح الفريق الأول لسيدات كرة السلة بنادي سبورتنج السكندري بقيادة مديره الفني عمرو عاشور، نظيره الأهلي الذي يقوده فنيًا علي هاشم، بنتيجة 94 - 69، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة “البلاي أوف” بنهائي دوري سوبر السلة. 

 

وتألقت سيدات سبورتنج خلال اللقاء وسيطرن على مجرياته منذ بدايته وحتى نهايته. أقيم اللقاء مساء اليوم الإثنين، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. 

 

ويقام نهائي دوري سوبر السلة بنظام البلاي أوفس، حيث يتواجه الفريقان في 5 لقاءات إن حسم أحدهما المبارايات الثلاثة الأولى يتوج باللقب مباشرة، وفي حالة تعادلهما بنتيجة 2 – 2 تقام مباراة فاصلة بينهما.

 

 وكان “المارد الأحمر” حسم تأهله عقب فوزه على نظيره هليوبوليس بنتيجة 2 – 1 في نصف النهائي، فيما تأهل الفريق السكندري عقب فوزه على نظيره الجزيرة بنتيجة 2 -0. 

 

وأنهت سيدات الأهلي المرحلة الترتيبية من دوري السوبر في المركز الثاني برصيد 24، بينما أنهت سيدات سبورتنج تلك المرحلة في المركز الأول برصيد 28 نقطة.

كرة السلة رياضة الأهلى سيدات

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