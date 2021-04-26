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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشارقة الإماراتي يتأهل لدور الـ 16 في أبطال آسيا

صدى البلد

تأهل الشارقة الإماراتي لدور الستة عشر من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عقب فوزه على القوة الجوية العراقي 3 / 2، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بالمسابقة.

وتقدم جيفرسون كولازوس بالهدف الأول للقوة الجوية في الدقيقة 15، قبل أن يدرك خالد باوزير التعادل للشارقة في الدقيقة 25، فيما أضاف سالم صالح الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 52 عاد كولازوس ليسجل هدف التعادل للفريق العراقي، لكن سالم صالح أضاف الهدف الثالث للشارقة في الدقيقة 60.

ورفع الشارقة رصيده إلى 11 نقطة ليضمن تأهله إلى دور الستة عشر بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة، فيما تجمد رصيد القوة الجوية عند نقطتين في المركز الرابع والأخير.

وفي باقي المراكز يتواجد فريق تراكتور سازي في المركز الثاني برصيد سبع نقاط، فيما يحتل باختاكور الأوزبكي المركز الثالث برصيد أربع نقاط في المجموعة التي تقام منافساتها في الإمارات بناء على قرار الاتحاد الآسيوي بإقامة المباريات بنظام التجمع لتفادي قيود السفر على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

الامارات الشارقة كورونا

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