شاهد .. أزهار "عيون الطفل الزرقاء" بحديقة يابانية

عرضت قناه روسيا اليوم فيديو لمنظر خلاب في حديقة يابانية لملايين من أزهار " عيون الطفل الزرقاء " مؤكدا أن هذا النوع من الأزهار تفتح هذا العام قبل المعتاد بسبب الشتاء المعتدل .

وأضاف الفيديو انه من المتوقع أن تستمر فترة الأزهار الكامل طوال شهر أبريل حيث تبلغ مساحة التل 4.2 هكتار وتتفتح به 5.3 مليو زهرة زرقاء مما يخلق منظرا طبيعيا تبدو فيه الأزهار وكأنها متصلة بالمساء.

وأوضح الفيديو أن تل من أزهار "عيون الطفل الزرقاء" يرسم مشهدا رائعا في حديقة هيتاشي الساحلية بمحافظة إيباراكي في اليابان.



