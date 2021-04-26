تدريبات تأهيلية لـ جونيور أجايي في الأهلي

أدي جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في «الجيم» على ‏هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة المصري المقرر ‏لها التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء، والمؤجلة من الجولة الـ15 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وأدى أجايي جلسة في «الجيم» في بداية برنامجه التأهيلي، الذي يقوم بتنفيذه لتجهيزه للعودة إلى ‏المشاركة في التدريبات الجماعية.‏

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أمس، أن أجايي أنهى برنامج العلاج الطبيعي ويقوم بتنفيذ ‏برنامج التأهيل ابتداء من اليوم، لحين عودته إلى التدريبات الجماعية وتجهيزه للمشاركة مع ‏الفريق في المباريات الرسمية.‏

وأدى الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف، فيما ‏ركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة ‏المصري المقرر لها مساء غدٍ.‏

وأعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة، سلبية المسحة الطبية التي ‏أجراها اللاعبون والجهاز الفني أمس، استعدادًا لمواجهتي المصري والجونة في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏