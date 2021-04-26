تدريبات تأهيلية لـ جونيور أجايي في الأهلي
أدي جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة المصري المقرر لها التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء، والمؤجلة من الجولة الـ15 في بطولة الدوري الممتاز.
وأدى أجايي جلسة في «الجيم» في بداية برنامجه التأهيلي، الذي يقوم بتنفيذه لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.
وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أمس، أن أجايي أنهى برنامج العلاج الطبيعي ويقوم بتنفيذ برنامج التأهيل ابتداء من اليوم، لحين عودته إلى التدريبات الجماعية وتجهيزه للمشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية.
وأدى الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف، فيما ركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة المصري المقرر لها مساء غدٍ.
وأعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة، سلبية المسحة الطبية التي أجراها اللاعبون والجهاز الفني أمس، استعدادًا لمواجهتي المصري والجونة في بطولة الدوري الممتاز.