ينافس الهواتف الرائدة .. 5 مميزات في هاتف Nokia X20 من نوكيا

مع ازدحام أسواق الهواتف الذكية، وشدة المنافسة الواضحة التى تجعل من الصعب على راغبى الشراء التفرقة بين مئات الهواتف الموجودة، ومع التطور الملحوظ فى الهواتف التى قامت بإطلاقها شركة نوكيا مؤخرا، ظهر هاتف Nokia X20 وسط أفضل هواتف الفئة المتوسطة الذى يجمع بين المواصفات الكبيرة والسعر المناسب.



وبحسب موقع The Verge فإن هاتف Nokia X20 من نوكيا استطاع أن يثبت نفسه فى الأسواق مع هواتف الفئة المتوسطة من الشكات الكبرى والأكثر مبيعا مثل هواتف أوبو وفيفو وريدمى وغيرها، وفيما يلى نعرض لأفضل مميزات فى هاتف Nokia X20 :



1- شاشة كبيرة مع معدل تحديث جيد



ويأتى هاتف نوكيا الجديد Nokia X20، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.67 بوصة، وبدقة عرض 1080×2400 بكسل، تتمتع بمعدل سطوع 450 شمعة وتغطية التدرج اللوني NTSC، كما تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة.



2- كاميرات بدقة كبيرة



ويمتاز هاتف Nokia X20، بكامير خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، مع بصريات ZEISS، بالإضافة عدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.



3- أداء قوى مع شبكة 5G



ويعمل هاتف Nokia X20، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 480، بتقنية 8 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتى 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSDXC.

4- بطارية بسعة كبيرة



ويحتوى هاتف نوكيا الجديد Nokia X20، على بطارية بقوة 4470 مللي أمبير في الساعة، ويتم شحنها عبر منفذ USB-C، باستخدام تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط، كما أن الهاتف نفسه يستطيع الصمود أكثر من 3 سنوات من الاستخدام المكثف.

5- سعر مناسب



ويتوفر هاتف نوكيا الجديد Nokia X20، للبيع في الأسواق ، بسعر 350 يورو أي ما يعادل 6 آلاف و500 جنيه مصري، جدير بالذكر أنه سيتوفر فى الأسواق العالمية بدءا من شهر مايو المقبل، كما ان الشركة قد قررت بيعه بدون شاحن للحفظ على البيئة على خطى شركات مثل آبل الأمريكية.