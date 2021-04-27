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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الدواجن

كيلو الفراخ بـ 18 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

يقدّم موقع "صدى البلد"، خدمة أسعار أهم المواد الغذائية، والتغيرات التي تطرأ عليها يوميًا، ومن بينها أسعار الدواجن، التي استقرت في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 27-4- 2021.

 

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 27- 4- 2021

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 27 و28 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 30 و31 جنيهًا، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 36 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الأمهات من 18 إلى 19 جنيهًا.

 

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 2 و3.75 جنيهات، وسجّل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 2.50 جنيه، والكتكوت البلدي 3.0 جنيه، وتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.

 

وسجّل البيض الأبيض 29 جنيها للكرتونة، بينما البيض الأحمر سعره يتراوح بين 32 و33 جنيهًا للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدي فسجّلت 32 جنيهًا، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيهًا.

 

وسجّلت أسعار البط المسكوفي 12 جنيهًا، والمولر "عمر يوم" سعر 13.50 جنيه، والبط البكيني 7 جنيهات، وكيلو لحم البط المولار 33 جنيهًا، أما لحم البط الفرنساوي فَيَصِل إلى 24 جنيها، وكيلو لحم البط المسكوفي 47 جنيهًا.

الأرانب الدواجن اسعار الدواجن مستهل تعاملات اليوم سعر الدواجن الحمراء اليوم الثلاثاء

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