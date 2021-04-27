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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شيخ المجاهدين حافظ سلامة

الشيخ حافظ سلامة
الشيخ حافظ سلامة

انتقل للرفيق الأعلى شيخ المجاهدين وقائد المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر الشيخ حافظ سلامة.

 

توفى الشيخ حافظ سلامة عن عمر يناهز ٩٥ عاما  بعد وعكة صحية داخل مستشفى الدمرداش منذ بداية شهر رمضان. 

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وكان الشيخ حافظ سلامة يعانى من عدم انتظام في ضربات القلب و نسبة الاكسجين فى الدم وصلت الى ٧٠% و تم نقله إلى مستشفى إمبابة ثم مستشفى عين شمس التخصصي وأخيرا استقر بمستشفى الدمرداش بجوار مسجد النور بناء على طلبه وتم دخول الشيخ حافظ سلامة الى العناية المركزة بالمستشفى 

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وخضع الشيخ حافظ سلامة لبرنامج علاجي مكثف بعد وضعه على جهاز للحفاظ على نسبة الاكسجين فى الدم .

يعد الشيخ حافظ سلامة رمز المقاومة الشعبية فى الوطن العربي خاصة فى حرب الاستنزاف وصمود السويس ١٠٠ يوم وكان احد اسباب عدم استسلام مدينة السويس الباسلة عقب الثغرة فى حرب أكتوبر ٧٣ وصمود المدينة ١٠٠ يوم للحفاظ على الانتصار مع الجيش والشرطة .

 

وكان الشيخ حافظ سلامة يستعد قبل وفاته بأيام لإنهاء المرحلة الأولى من أكبر مدينة رعاية الأيتام فى الوطن العربي على مساحة 30 ألف متر  مربع  بحي فيصل بتكلف 100 مليون جنيه .

 

وكان الشيخ حافظ يرأس جمعية الهداية الإسلامية  ومدارس الفتية و أسس مسجد النور بالعباسية وكان يسعى لإنهاء مسجد ضخم بشبرا .

 

تشيع الجنازة غدا من المسجد الكبير عقب صلاة الظهر من مدينة السلام 1 بالسويس بجوار جامعة السويس.

 

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