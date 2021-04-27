برلماني يكشف كواليس حوار النواب مع وزير النقل .. فيديو

قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب ، إنه أثناء كلمتنا أمام وزير النقل أكدنا علي أننا لن نتلقى العزاء في المواطنين الذين توفوا في حوادث القطارات الأخيرة إلا إذا تمت محاسبة المتسببين في هذه الحوادث .



وأضاف درويش خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناة " اكسترا نيوز " : أن الأسئلة التي قدمناها إلي وزير النقل كان من ضمنها انه يبعد المسؤولية الكاملة عنه، وبعدها بدأ الوزير بالتحدث وذكر العديد من النقاط وكان من ضمنها أن مرفق السكة الحديد كان مرفقا متهالكا تماما ونعمل علي تطويره .



وأوضح درويش ، أن الحكومة تبذل الكثير من الجهد لتطوير العديد من مرافق الدولة ومنها مرفق السكة الحديد ولكن ليس هناك احد يشعر بذلك بسبب الكثير من الحوادث ويجب ان نوافق علي التشريع الجديد الذى يواجه الأفكار المتطرفة داخل الدولة .