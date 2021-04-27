بعد انتشار كورونا الهندي.. "الرابطة الطبية الأوروبية" تكشف مفاجأة صادمة بشأن اللقاح

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قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس هيئة الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن "السلالة الهندية الجديدة موجود بها طفرتان، وهو ما جعل الفيروس أكثر انتشارًا"، محذرًا "الفيروس في الهند أصبح أقوى من اللقاح.. وجميع الدول تحاول مساعدة الهند خوفًا من انتشار السلالة الجديدة في باقي الدول".



وأضاف "عودة"، في برنامج "الحقيقة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن المحارق الجماعية تتواصل في الهند نتيجة انتشار جائحة كورونا، لافتا إلى أن الهند تسجل أرقامًا قياسية يومية للإصابات والوفيات.

وتابع "الوضع في الهند خطير لأن الإصابات ترتفع والمستشفيات متكدسة بالمرضى، والكثير يُعالج منزليًا"، متعجبًا من "الإجراءات التي اتخذتها السلطات الهندية في بداية الموجة التي كانت غير دقيقة".



واستطرد "التجمعات الكبيرة للمواطنين تسببت في انتشار الفيروس بين السكان"، مختتما "من المعروف أنه كلما زاد انتشار الفيروس زادت احتمالية تحوره".

