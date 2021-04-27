فيفو تطلق رسميا هواتفها الرائدة iQOO 7 .. سعر ومواصفات

بقدرات خارقة

أطلقت شركة فيفو الصينية، رسميا، سلسلة هواتفها الرائدة iQOO 7 ، فى الأسواق العالمية، وذلك بعد إطلاقها فى الصين، منذ فترة، حيث تتكون سلسلة الهواتف من هاتفين هما iQOO 7 و iQOO 7 Legend وهو الهاتف الأعلى سعرا وإمكانات فى المجموعة.



وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف iQOO 7 من فيفو تأتى بشاشة قياس 6.62 بوصة، من نوع AMOLED ، بجودة +FHD ، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى تقنية +HDR10 ، مع مكبرات صوت استريو مزدوجة مع صوت Hi-Res، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وتصميم مختلف حيث ستكون مغطاة بالجلد من الخلف.

وتقدم هواتف iQOO 7 كاميرات خلفية ثلاثية الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزاوية واسعة دقة 13 ميجا بيكسل، مع مجال رؤية 120 درجة، مع مستشعر آخر من نوع telephoto بدقة 13 ميجا بيكسل، مع تقنية HDR ، وكاميرا سيلفى 16 ميجا بيكسل.



وتعمل هواتف iQOO 7 من فيفو بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، والذى يعد أفضل معالج حتى الآن يتم استخدامه مع الهواتف الرائدة، مع نسختى للمساحة الداخلية 128 و 256 جيجا بايت، مع نسختى للذاكرة العشوائية 8 و 12 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 11 .

وتحتوى هواتف iQOO 7 من فيفو على بطارية بسعة 4000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط ، وشاحن سريع بقوة 120 واط ، تستطيع شحن الهاتف فى 15 دقيقة فقط .

ويبلغ سعر هواتف iQOO 7 حوالى 535 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 8400 جنيه مصرى، وذلك لأصغر نسخة، حيث ستبدأ شركة فيفو فى بيع الهواتف من 1 مايو المقبل.