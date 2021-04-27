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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بقدرات خارقة

فيفو تطلق رسميا هواتفها الرائدة iQOO 7 .. سعر ومواصفات

فيفو تطلق رسميا هواتفها
فيفو تطلق رسميا هواتفها الرائدة iQOO 7

أطلقت شركة فيفو الصينية، رسميا، سلسلة هواتفها الرائدة iQOO 7 ، فى الأسواق العالمية، وذلك بعد إطلاقها فى الصين، منذ فترة، حيث تتكون سلسلة الهواتف من هاتفين هما iQOO 7 و iQOO 7 Legend وهو الهاتف الأعلى سعرا وإمكانات فى المجموعة. 


وبحسب موقع  GSMArena فإن هواتف iQOO 7 من فيفو تأتى بشاشة قياس 6.62 بوصة، من نوع AMOLED ،  بجودة +FHD ، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى تقنية +HDR10 ، مع مكبرات صوت استريو مزدوجة مع صوت Hi-Res، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وتصميم مختلف حيث ستكون مغطاة بالجلد من الخلف.

 

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 وتقدم هواتف iQOO 7 كاميرات خلفية ثلاثية  الأساسية  بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزاوية واسعة دقة 13 ميجا بيكسل، مع مجال رؤية 120 درجة، مع مستشعر آخر من نوع telephoto بدقة 13 ميجا بيكسل، مع تقنية HDR ، وكاميرا سيلفى 16 ميجا بيكسل.

vivo iQOO 7 goes global with Snapdragon 870 chipset, iQOO 7 Legend keeps the SD888


وتعمل هواتف iQOO 7 من فيفو بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، والذى يعد أفضل معالج حتى الآن يتم استخدامه مع الهواتف الرائدة، مع نسختى للمساحة الداخلية 128 و 256 جيجا بايت، مع نسختى للذاكرة العشوائية 8 و 12 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل  Android 11 .

vivo iQOO 7 goes global with Snapdragon 870 chipset, iQOO 7 Legend keeps the SD888

 

وتحتوى هواتف iQOO 7 من فيفو على بطارية بسعة 4000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط ، وشاحن سريع بقوة 120 واط ، تستطيع شحن الهاتف فى 15 دقيقة فقط .

 

vivo iQOO 7 goes global with Snapdragon 870 chipset, iQOO 7 Legend keeps the SD888

ويبلغ سعر هواتف iQOO 7 حوالى 535 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 8400 جنيه مصرى، وذلك لأصغر نسخة، حيث ستبدأ شركة فيفو فى بيع الهواتف من 1 مايو المقبل.

 

vivo iQOO 7 goes global with Snapdragon 870 chipset, iQOO 7 Legend keeps the SD888

 

فيفو هواتف iQOO 7 سعر هواتف iQOO 7 مواصفات هواتف iQOO 7 هواتف فيفو 2021

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