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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أصل الحكاية| لماذا هي معشوقة المصريين؟ .. السيارة الأشهر في مصر

أصل الحكاية| لماذا
أصل الحكاية| لماذا هي معشوقة المصريين .. السيارة الأشهر في م

مازالت هي السيارة الأشهر في مصر، بل استحوذت على قلوب الكثير من محبيها، و بمجرد رؤيتها تعود بك الذاكرة إلى الوراء، فربما تكون امتلكت هذه المركبة يومًا ما، أو لها الفضل في تعلمك القيادة، و ربما تكون هي رفيقة الرحلة في أوقات السفر، أو وسيلة انتقال العائلة المصرية.

 

ولكي تترجم هذه الرموز و نكشف عن هذه المعادلة الصعبة، نستعرض معكم ثلاثة ارقام فقط وهي 128، و بالفعل يا سادة نحن الان أمام أشهر سيارة في مصر، و التي تحمل العلامة التجارية لشركة فيات الإيطالية، حيث أنتجت للمرة الأولى في عام 1969، لتشكل نقطة تحول كبير في عالم التصميم، وتظل امام اعيننا بمفهوم السيدان المعهود لهذه النسخة العريقة.

 

استطاعت السيارة أن تحصد لقب جائزة "car of the year" لعام 1970، و قصة نجاحها في الشارع المصري تبدأ حينما اتفقت كل من شركة فيات وشركة النصر للسيارات بإنتاج الموديل 128 في نهاية عام 1971، و لكن في هذا الوقت كان يفضل البعض النسخة فيات 1100، لتقوم السيارة 128 ببدء رحلة جديدة في العام 1973.

 

و تحتل هذه المركبة مكانة كبيرة داخل الشارع المصري نسبة إلى اعتماديتها، و سهولة إصلاحها، وتوفيرها للوقود، إلى جانب توافر قطع الغيار الخاصة بها و بقيمة سعرية مناسبة، كما انها تقدم بمستوى أداء مناسب، فهي تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1100 سي سي، متصل بناقل حركة مانيوال فقط خماسي السرعات.

 

و طوال فترة تواجدها داخل السوق المصري استطاعت ان تتصدر ساحات السيارات المستعملة حتى الان بقيمة سعرية تبدأ من 10 الاف جنيه و حتى 30 ألف جنيه للإصدار المتطور و الذي تم إنتاجه في عام 2006 بنفس التصميم الخارجي المعهود، و الذي يتمثل في الهيكل رباعي الأبواب والإطارات التي بلغ قياسها 13 بوصة.

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