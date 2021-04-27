الهيئة العامة لقصور الثقافة تكشف كيفية إقامة الاحتفالات التابعة للوزارة .. فيديو

قال هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، إننا قمنا بعمل العديد من الأنشطة الترفيهية والفنية وغيرها ولكن المهم لدينا هو الحفاظ علي صحة المواطن وهذا ما جعلنا نقوم بتنفيذ ومتابعة جيع الإجراءات الاحترازية لجميع المتواجدين داخل أماكن العروض .

وأضاف هشام عطوة خلال مدخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " : أن هذه الأنشطة تقدم بهدف تحقيق العدالة الثقافية في ضوء توجيهات وزيرة الثقافة علي تنفيذ الإجراءات الاحترازية أثناء إقامة العروض مع المحافظ علي ارتداء الكمامات وترك مسافات تباعد اجتماعي بين الحاضرين .

وأوضح هشام عطوة ، أن اسى شخص يأتي لحضور إي احتفالية أو ندوة بدون ارتداء كمامات يتم منعة من الحضور وهذا حفاظا علي صحة المواطنين .