كدمة قوية لمدافع الزمالك تجبره على الخروج من مواجهة البنك الأهلي

تعرض محمود الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الممتاز.

وقام المدير الفني للزمالك باتريس كارتيرون باستبدال المدافع المخضرم خلال اللقاء ونزول محمد عبدالسلام بدلا منه، عقب تعرضه لكدمة قوية.

الزمالك يكتفي برباعية في شباك البنك الأهلي ويواصل تصدر الدوري

وحصد نادي الزمالك ثلاث نقاط هامة فى رحلة الفوز بـ لقب الدوري الممتاز الغائب عن خزائنه منذ 5 مواسم على التوالي، بالفوز على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما فى إطار مباريات المسابقة المحلية.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 39 فى صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 14 فى المركز السابع عشر.