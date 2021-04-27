عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. بعد تنفيذ الإعدام لـ 9 من الصادر ضدهم أحكام بالإعدام في واقعة كرداسة.. تعليق ناري من أحمد موسى..المفتي : من يصوم ولا يصلي سقطت عنه فريضة الصيام

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

بعد تنفيذ الإعدام لـ 9 من الصادر ضدهم أحكام بالإعدام في واقعة كرداسة.. تعليق ناري من أحمد موسى

عبر الإعلامي أحمد موسى، عن ارتياحه الشديد بعد تنفيذ مصلحة السجون، التابعة لوزارة الداخلية، صباح اليوم الإثنين، أحكام الإعدام بحق 9 من الصادر ضدهم أحكام بالإعدام شنقًا في واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة.

وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن شهداء رجال الشرطة أحياء عند ربهم يرزقون، مضيفا أن اليوم القصاص لرجالنا من الشرطة المصرية.

 

المفتي : من يصوم ولا يصلي سقطت عنه فريضة الصيام
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن لا تتوقف عباة على ادائها وصحتها على عبادة أخرى، ومن يصوم ولا يصلي سقطت عنه فريضة الصيام، مضيفا أن ننصح من لا يصلي أن يجعل صيام رمضان بداية التزامه بالصلاة.


وأضاف علام، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «كتب عليكم الصيام» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن كلما صبرنا على الابتلاء دل ذلك على الترقي والوصول إلى الله عز وجل، مضيفا أنه قبول الطاعة أمره عند الله سبحانه وتعالى.

 

التعليم العالي تكشف مصير امتحانات طلاب الجامعات.. فيديو
كشف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي، مصير امتحانات طلاب الجامعات في ظل انتشار فيروس كورونا.


وأكد "عبدالغفار"، خلال برنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الدولة حريصة كل الحرص على صحة الطلاب المصريين".

 

رسالة مؤثرة من شريف إكرامي لجمهور الأهلي

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى نادى بيراميدز، عشقه جمهور النادي الأهلي خاصة جمهور "التالتة شمال"، قائلًا "الجمهور ده بعد ربنا.. ليه فضل على عائلة إكرامي، وهو درع النادي وسيفه الحقيقي، وأمله الوحيد".

 

وأضاف شريف إكرامي، أثناء حواره ببرنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "المحور"، إنه رغم وجود مشاعر قاسية لدى جمهور الأهلي أثناء التعرض للخسارة فإنه سبب نجومية لاعبي النادي. 
 

ربنا خلقني بشعري.. تصريحات مثيرة لـ سماح أنور عن الحجاب ..فيديو
علقت الفنانة سماح أنور على سبب عدم ارتدائها الحجاب قائلة “أغطي شعرى ليه!.. الأئمة أجمعوا أن هو فرض وفسروا كلام ربنا بكده، طيب أنا ممكن أفسر كلام ربنا على أنه مش كده”، متابعة “أنا بشوف محجبين كثير فى الشارع لابسين استرتش ده يبقى اسمه حجاب”. 

 

وكانت الفنانة سماح أنور، حلت ضيفة على الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج "لحظات جريئة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

 

محمد هاني: حارس بالميراس قالي شوط ضربة الجزاء في النص وجت جون

قال محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، بعد انتهاء مقلب برنامج "رامز عقله طار"، "إن حارس بالميراس قالي شوط الكرة في النص وأنا كنت مقرر أشوطها في النص وشوطها في النص وجات جون". 

 

وكان الأهلي استطاع الفوز بالمركز الثالث بركلات الترجيح على حساب بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

 

التضامن: برامج الحماية الاجتماعية تستهدف تخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي.. فيديو
قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، إن الدولة تواصل جهودها لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في ضوء التنمية المستدامة


وأضاف "صابرين"، خلال برنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك توسع في شبكات الأمان للتأمين الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق ببرامج الدعم النقدي وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة، إضافة إلى معاش الضمان الاجتماعي.

 

ريهام عبد الغفور تهرب من شقيق صاحب سيارة مات بسببها في حادث .. موقف صعب

حاولت الفنانة ريهام عبد الغفور الهرب من شخص يفترض أنها صدمت شقيقه بسيارتها وتسببت في وفاته.

وواجهت ريهام موقفا عصيبا خلال حلقة اليوم من برنامج المقالب "خمس نجوم" على قناة mbc مصر، لكن شقيق المصاب لحق بها وكسر سيارتها، فهربت منها وهي تصرخ "والله العظيم ما عملت حاجة، مكانش قصدي."

 

بوسي شلبي تبكي على الهواء: أمنية حياتي الموت ..فيديو
وجهت الإعلامية بوسي شلبي، رسالة إلى الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبرت فيها عن افتقادها لها بسبب قوة العلاقة التي كانت تجمعهما، قائلةً "وحشتيني وافتقدك أوي وواحشني سؤالك عني"، واستمرت فى حديثها باكية: "كانت بتعوضني عن أمي وأختي".

 

وأجهشت الإعلامية بوسي شلبي، أثناء حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر فضائية "القاهرة والناس"، على الهواء لفقدانها زوجها الراحل الفنان محمود عبد العزيز، معقبة "روحي راحت من بعد ما أنت روحت وأمنية حياتي أشوفك.. ومن ساعة ما مات وأنا تعبانة ومش سعيدة وأمنية حياتي أموت وأجيلك وحشتني".

 

منى عبد الغني تكشف سبب رفضها فيلم الباشا مع أحمد زكي .. فيديو

حلت الفنانة منى عبد الغني، ضيفة على الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج "لحظات جريئة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".


وكشفت منى عبد الغني، سبب رفضها المشاركة في فيلم "الباشا"، مع النجم أحمد زكي، قائله: "الفيلم كان فرصة كبيرة لأني كنت هغني وأرقص وأعمل استعراضات أمام الفنان أحمد زكي".
 

أحمد موسى برنامج مفتى الجمهورية التعليم العالي

ترشيحاتنا

هل يوجد أحلام من الشيطان في رمضان ؟.. 22 حقيقة عن كوابيس الفجر لا يعرفها كثيرون

وزير التعليم : أشكر المعلمين على جهودهم المضاعفة لإتمام الامتحانات في هذا العام الاستثنائي

موعد أذان الفجر اليوم الخامس عشر من رمضان

كدمة قوية لمدافع الزمالك تجبره على الخروج من مواجهة البنك الأهلي

بعد انتشار كورونا الهندي.. "الرابطة الطبية الأوروبية" تكشف مفاجأة صادمة بشأن اللقاح

أصل الحكاية| لماذا هي معشوقة المصريين؟ .. السيارة الأشهر في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

الصحة تتأهب لأي سيناريوهات محتملة للموجة الثالثة من كورونا

التعليم العالي تكشف مصير امتحانات طلاب الجامعات.. فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

الأهلي سبب خناقة شيكابالا مع مهاجم البنك الأهلي .. تفاصيل

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

أمريكا تطالب رئيس الوزراء الإثيوبي بوقف العنف فورا

من فايزر.. طرح أول دواء لـ علاج فيروس كورونا في هذا الموعد.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| حكاية عشق الدراجات النارية في إسكندرية

بفستان مكشوف.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ