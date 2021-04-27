أخبار التوك شو.. بعد تنفيذ الإعدام لـ 9 من الصادر ضدهم أحكام بالإعدام في واقعة كرداسة.. تعليق ناري من أحمد موسى..المفتي : من يصوم ولا يصلي سقطت عنه فريضة الصيام

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

بعد تنفيذ الإعدام لـ 9 من الصادر ضدهم أحكام بالإعدام في واقعة كرداسة.. تعليق ناري من أحمد موسى

عبر الإعلامي أحمد موسى، عن ارتياحه الشديد بعد تنفيذ مصلحة السجون، التابعة لوزارة الداخلية، صباح اليوم الإثنين، أحكام الإعدام بحق 9 من الصادر ضدهم أحكام بالإعدام شنقًا في واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة.

وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن شهداء رجال الشرطة أحياء عند ربهم يرزقون، مضيفا أن اليوم القصاص لرجالنا من الشرطة المصرية.

المفتي : من يصوم ولا يصلي سقطت عنه فريضة الصيام

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن لا تتوقف عباة على ادائها وصحتها على عبادة أخرى، ومن يصوم ولا يصلي سقطت عنه فريضة الصيام، مضيفا أن ننصح من لا يصلي أن يجعل صيام رمضان بداية التزامه بالصلاة.



وأضاف علام، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «كتب عليكم الصيام» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن كلما صبرنا على الابتلاء دل ذلك على الترقي والوصول إلى الله عز وجل، مضيفا أنه قبول الطاعة أمره عند الله سبحانه وتعالى.

التعليم العالي تكشف مصير امتحانات طلاب الجامعات.. فيديو

كشف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي، مصير امتحانات طلاب الجامعات في ظل انتشار فيروس كورونا.



وأكد "عبدالغفار"، خلال برنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الدولة حريصة كل الحرص على صحة الطلاب المصريين".

رسالة مؤثرة من شريف إكرامي لجمهور الأهلي

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى نادى بيراميدز، عشقه جمهور النادي الأهلي خاصة جمهور "التالتة شمال"، قائلًا "الجمهور ده بعد ربنا.. ليه فضل على عائلة إكرامي، وهو درع النادي وسيفه الحقيقي، وأمله الوحيد".

وأضاف شريف إكرامي، أثناء حواره ببرنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "المحور"، إنه رغم وجود مشاعر قاسية لدى جمهور الأهلي أثناء التعرض للخسارة فإنه سبب نجومية لاعبي النادي.



ربنا خلقني بشعري.. تصريحات مثيرة لـ سماح أنور عن الحجاب ..فيديو

علقت الفنانة سماح أنور على سبب عدم ارتدائها الحجاب قائلة “أغطي شعرى ليه!.. الأئمة أجمعوا أن هو فرض وفسروا كلام ربنا بكده، طيب أنا ممكن أفسر كلام ربنا على أنه مش كده”، متابعة “أنا بشوف محجبين كثير فى الشارع لابسين استرتش ده يبقى اسمه حجاب”.

وكانت الفنانة سماح أنور، حلت ضيفة على الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج "لحظات جريئة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

محمد هاني: حارس بالميراس قالي شوط ضربة الجزاء في النص وجت جون

قال محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، بعد انتهاء مقلب برنامج "رامز عقله طار"، "إن حارس بالميراس قالي شوط الكرة في النص وأنا كنت مقرر أشوطها في النص وشوطها في النص وجات جون".

وكان الأهلي استطاع الفوز بالمركز الثالث بركلات الترجيح على حساب بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

التضامن: برامج الحماية الاجتماعية تستهدف تخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي.. فيديو

قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، إن الدولة تواصل جهودها لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في ضوء التنمية المستدامة



وأضاف "صابرين"، خلال برنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك توسع في شبكات الأمان للتأمين الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق ببرامج الدعم النقدي وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة، إضافة إلى معاش الضمان الاجتماعي.

ريهام عبد الغفور تهرب من شقيق صاحب سيارة مات بسببها في حادث .. موقف صعب

حاولت الفنانة ريهام عبد الغفور الهرب من شخص يفترض أنها صدمت شقيقه بسيارتها وتسببت في وفاته.

وواجهت ريهام موقفا عصيبا خلال حلقة اليوم من برنامج المقالب "خمس نجوم" على قناة mbc مصر، لكن شقيق المصاب لحق بها وكسر سيارتها، فهربت منها وهي تصرخ "والله العظيم ما عملت حاجة، مكانش قصدي."

بوسي شلبي تبكي على الهواء: أمنية حياتي الموت ..فيديو

وجهت الإعلامية بوسي شلبي، رسالة إلى الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبرت فيها عن افتقادها لها بسبب قوة العلاقة التي كانت تجمعهما، قائلةً "وحشتيني وافتقدك أوي وواحشني سؤالك عني"، واستمرت فى حديثها باكية: "كانت بتعوضني عن أمي وأختي".

وأجهشت الإعلامية بوسي شلبي، أثناء حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر فضائية "القاهرة والناس"، على الهواء لفقدانها زوجها الراحل الفنان محمود عبد العزيز، معقبة "روحي راحت من بعد ما أنت روحت وأمنية حياتي أشوفك.. ومن ساعة ما مات وأنا تعبانة ومش سعيدة وأمنية حياتي أموت وأجيلك وحشتني".

منى عبد الغني تكشف سبب رفضها فيلم الباشا مع أحمد زكي .. فيديو

حلت الفنانة منى عبد الغني، ضيفة على الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج "لحظات جريئة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".



وكشفت منى عبد الغني، سبب رفضها المشاركة في فيلم "الباشا"، مع النجم أحمد زكي، قائله: "الفيلم كان فرصة كبيرة لأني كنت هغني وأرقص وأعمل استعراضات أمام الفنان أحمد زكي".

