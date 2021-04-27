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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيارة وفد تركي في مايو.. أحمد موسى يكشف مفاجأة غير متوقعة

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أنه هناك وفد تركي يحضر للقاهرة الشهر القادم وبالتحديد في أول أسبوعين من الشهر المقبل، وفقا لما أكده المتحدث باسم الرئاسة التركية.


وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هناك وفد تركي رفيع المستوى الشهر المقبل يزور مصر، مشيرا إلى أن الدولة التركية تسعى لإعادة العلاقات مصر.


وأكمل  مقدم برنامج على مسئوليتي، أنه لا تنظر مصر الإ لـ  الأفعال فقط، وتنظر لأفعال الأتراك وليس للتصريحات، مشيرا إلى أن مصر هدفها الحفاظ على الأمن القومي العرب. 


وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لن تعلن عن زيارة وفد تركي الشهر المقبل.

 

 

 

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