حي غرب الإسكندرية يزيل الخطورة الداهمة بعقارين بكرموز

شن حي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة مكبرة لإزالة الخطورة الداهمة من عقارين بمنطقة كرموز حفاظا على سلامه المواطنين واستجابة لأي شكوى تخص المواطنين.

فقد كلفت شعبان بتنفيذ حملة مكبرة تم فيها إزالة الأجزاء التي تمثل الخطورة الداهمة بكل من العقار ٤٥ شارع الشيخ خفاجه والعقار ٦ شارع اخوان الصفا من شارع خوفو بمنطقة كرموز، في وجود سكرتير عام الحي والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق بالحي.

وأهابت شعبان رئيس الحي المواطنين بسرعة التواصل والابلاغ عن أي عقار به خطورة داهمه بنطاق الحي وذلك لسرعه المعاينة للعقار وعرضه على لجنه المنشآت الآيلة بالحي واتخاذ اللازم.

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وفي سياق متصل، انهار سقف منزل من الداخل بمنطقة الطوبجية بجوار مسجد الشنيطي، غرب الإسكندرية، أمس الاثنين، دون وقوع أي إصابات.

وقد تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، إخطاراً يفيد بانهيار سقف منزل من الداخل بشارع الطوبجية بجوار مسجد الشنيطى.

وعلى الفور انتقلت جميع الأجهزة المعنية لمكان الحادث، رفقة سيارات الإسعاف.

كما توجهت الدكتورة ماجدة جلاله، مدير مديرية التضامن الاجتماعي وفريق الإغاثة برئاسة مريم رفعت وكوثر يس مدير إدارة غرب وعدد من ممثلي المجتمع المدني إلى موقع الحادث.

وذكر بيان صادر عن مديرية التضامن أنه تم تقديم مساعدات عينية ومالية ل8 اسر المتضررة المكونة من 30 فرد حيث تم توزيع 30 بطانية من جمعية الهلال الأحمر، 50 وجبة و50علبة عصير من جمعية اجاويد وبحضور مسعد المدير التنفيذي للجمعية، ومساعدات مالية من مؤسسة التكافل الاجتماعي.