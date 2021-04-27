عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صور نادرة لبطولات شيخ المجاهدين حافظ سلامة لن ينساها الشعب المصرى .. تفاصيل رفضه استسلام السويس لشارون فى حرب أكتوبر

صدى البلد

شيخ المجاهدين فى اللقاء الأخير له: السويس رفضت الاستسلام لشارون
الرئيس السادات عرض عليّ منصب المحافظ ورفضت هدم الساتر الترابى حول المسجد خوفا من غدر إسرائيل

 


ارتبطت السويس بالتاريخ وقصص الصمود، والتى تحتاج لصفحات لتغوص في بطولاتها، أشخاص أصبحوا سيرا شعبية للنضال ضد العدوان.


جمعة الشوان، الذي جسده الفنان عادل امام، وفيلم "الغريب" الذي جسد قصة شهيد مكتب الأهرام محمود عبد العزيز موظف التوزيع والبطل الحقيقي للفليم، وغيرها الكثير من ابطال الكفاح والنضال الذين لم تكتب سيرهم حتى الآن، لكن شيخ المجاهدين يبقى رمزا حيا على ما جسدته مدينة السويس من بطولات.

الشيخ حافظ سلامة له ذكريات منذ مقاومة الإنجليز ومرورا بحرب الاستنزاف ثم قيادته للمقاومة الشعبية من داخل مسجد الشهداء والذي تحول لمركز لقيادة الحرب ضد إسرائيل ومخزن للذخيرة والسلاح ليزود بها ابطال المقاومة الشعبية.

وكشف الشيخ حافظ سلامة في لقائه الاخير لـ"صدى البلد" نيابة عن محمود عواد وفتحي محمد عوض الله وعبد المنعم قناوي وأحمد عطيفي ذكرياتهم عن خطة التصدي للدبابات والمدرعات الاسرائيلية في حرب اكتوبر 73 عندما قام شارون الذي أصبح رئيسا لوزراء إسرائيل فيما بعد بتنفيذ الثغرة بمنطقة الدفرسوار .


قال الشيخ حافظ سلامة العائد من اداء فريضة الحج رقم 25 في حياتهج: إن ابطال المقاومة الشعبية كانوا في ملحمة مع الجيش الثالث والشرطة بالسويس ودمروا في 3 ساعات 67 دبابة ومدرعة منها 4 دبابات، شهدت عليهم معركة أسوار قسم شرطة الأربعين المدمر حاليا، معربا عن حزنه الشديد لما يدور من مسيرات واشتباكات بين أهالي السويس للنزاع على السلطة والسياسة وكأنهم يتبارون لمحو ذاكرة الانتصار والبطولة.


وأضاف: "ان خطة اسرئيل لتسليم السويس فشلت وكان السوايسة يقدمون أرواحهم من أجل عدم استسلام المدينة، كما أن الفريق الشاذلي أكد في مذكراته أن الموساد الإسرائيلي قدم تقريرا على ان السويس مدينة للاشباح يمكن الاستيلاء عليها بسهولة، كما كتب فى مذكراته أن العناية الالهيه اختارت حافظ سلامة ليلعب دورا هاما في صمود المدينة يوم 24 أكتوبر برفضه قرار المحافظ في هذا الوقت باستسلام المدينة والذي شرع في رفع الراية البيضاء كعلامة للاستسلام وقاموا بتمزيق هذه الشارة البيضاء.

ويشير حافظ سلامة الى دور العميد على إسلام الذي كان وقتها قائدا للدفاع الشعبي بالجيش، والذي عينه الرئيس أنور السادات خلال الحصار حاكما عسكريا للسويس، حيث طلب شارون تسليم المدينة وإلا سوف يدكها بسرب من الطائرات خلال 30 دقيقة وطلب الاستسلام في لقاء معلن بالراية البيضاء في استاد السويس القديم الحالي، ورغم ضغوط كافة القادة للاستسلام إلا أننى رفضت التهديد الإسرائيلي، وقلت وقتها إن المقاومة الشعبية سترد على شارون المغرور.


ويسرد شيخ المجاهدين قصة طلب شارون من المحافظة الاستسلام قائلا: "أرسل إنذارا لمحافظ السويس عن طريق المهندس سعد الهاكع مدير شركة السويس لتصنيع البترول وقتها حيث دار حوار على الهاتف بين المحافظ وشارون من خلال تليفون الشركة بعد ان وصلت القوات الاسرئيلية الى داخل شركة المعمل، وقال شارون للمحافظ يازلمة أي (يارجل) جئنا لاحتلال مدينة السويس وطالبة بالاستسلام وان القوات الاسرئيلية ستقوم بترحيل ابناء السويس الى القاهرة.


وتابع: طلب المحافظ ان يمهل استخدام سلاح الطيران الاسرئيلي وان يكون الاستسلام من خلال الصليب الأحمر أو قوات الطوارئ الدولية، لكن شارون المجرم رد "لا دولية ولا غيرها" وانت كمحافظ المسئول عما سيحدث إلا أن الحاكم العسكري على اسلام الذي اتخذ من مسجد الشهداء مركز للقيادة.


ويضيف "وقتها قلت سنقاوم كما قدم الشهداء ابراهيم سليمان واشرف عبد الدايم ومصطفى وأحمد أبو هاشم أرواحهم الزكية"، وصمدنا بفضل الله وايماننا على مدار مائة يوم بعد أن قطعت إسرائيل عنا المياه والمواد الغذائية.
ويشير حافظ سلامة إلى أنه رفض حتى الآن رغم انتهاء الحرب منذ 40 عاما هدم الساتر المسلح المقام حاليا حول المسجد تحسبا لأي غدر من إسرائيل.

وكشف حافظ سلامة ان الرئيس الراحل انور السادات عرض عليه تعينه محافظا للسويس من خلال المهندس عثمان أحمد عثمان أحد رجال عصر السادات، لكنه رفض.


وقال حافظ سلامة إن أحد قادة حزب الله في لبنان قال ان المقاومة الشعبية بالسويس أمام إسرائيل في حرب أكتوبر 73 يمثل نموذجا يدرس للأجيال.


وأكد حافظ سلامة أن أبطال منظمة سيناء والفرقة 19 كان لها دور كبير مع عناصر الشرطة الوطنية الشرفاء مثل اسامة البصيلي والمرحوم اللواء عبد الرحمن غنيمه الذي أسرته قوات شارون بعد رفضه الإفصاح عن شفرة الاتصال بالرئيس أنور السادات واللواء ممدوح سالم وزير الداخلية في ذلك الوقت؛ حيث كان عبد الرحمن غنيمه يقود غرفة عمليات النجدة الحالية بطريق ناصر وتم أسره إلى تل أبيب للضغط عليه دون جدوى حتى تم إعادته من خلال الصليب الأحمر وهذه قصة أخرى .
 

FB_IMG_1619470087537
FB_IMG_1619470087537
IMG-20210426-WA0172
IMG-20210426-WA0172
IMG-20210426-WA0170
IMG-20210426-WA0170
IMG-20210426-WA0169
IMG-20210426-WA0169
حرب اكتوبر مصر بطل إسرائيل السويس الحج

ترشيحاتنا

فيفو تطلق رسميا هواتفها الرائدة iQOO 7 .. سعر ومواصفات

30 عاما من العزلة.. شاهد لحظة خروج عجوز من جزيرة عاش عليها وحيدا

حكم انفصال الزوجة عن زوجها لأنه عقيم وهي تريد الإنجاب؟ أمين الفتوى يوضح

نقل روجينا إلى المستشفى بعد إصابتها أثناء تصوير بنت السلطان.. تفاصيل

صور نادرة لبطولات شيخ المجاهدين حافظ سلامة لن ينساها الشعب المصرى .. تفاصيل رفضه استسلام السويس لشارون فى حرب أكتوبر

شاهد.. ذوبان الكمامة في شعر فتاة والسبب غريب | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

ننشر أسماء ضحايا حادث قطار السويس

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

أمريكا تطالب رئيس الوزراء الإثيوبي بوقف العنف فورا

مسئولو السويس يتفقدون موقع حادث القطار ورفع آثار الحادث

الصحة تتأهب لأي سيناريوهات محتملة للموجة الثالثة من كورونا

التعليم العالي تكشف مصير امتحانات طلاب الجامعات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| حكاية عشق الدراجات النارية في إسكندرية

بفستان مكشوف.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ