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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 890 مخالفة دوائية في حملة علي صيدليات المنوفية

وكيل الصحه في المنوفية
وكيل الصحه في المنوفية

شنت اليوم لجنة من التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية برئاسة الدكتورة إيمان حمدي رئيس قسم التفتيش العام، حملة للتفتيش علي المنشآت الدوائية والصيدليات العامة بمركز ومدينة بركة السبع.

 

أسفرت جهود الحملة عن ضبط عدة مخالفات تمثلت في ٣٠٠ قرص وعدد ٣٥٠ كبسوله أقراص أدوية جدول أول، وعدد ٧٠ أمبول نالوفين، وعدد ١٧٠ قرص و٣ عبوات و١٥ كيس من الأدوية المغشوشة والمهربة مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالسوق المصري، وأدوية مؤثرة علي الحالة النفسية بدون فواتير، بلغت قيمتها التقديرية نحو ٣٧٠٠٠ ألف جنيه تقريباً.

 

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفين، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بالشرطة بخصوص الوقائع التي تم ضبطها.

 

وأكد وكيل الوزارة علي إستمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.

اخبار المحافظات محافظة المنوفية حملة علي الصيدليات مديرية الصحة

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