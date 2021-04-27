الجهاز الطبي للزمالك يكشف حجم إصابة الونش أمام البنك الأهلي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تعرض محمود حمدي الونش مدافع الفريق لكدمة في الركبة خلال مواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

أضاف أسامة "محمود الونش تعرض لكدمة في الركبة وفضلنا خروجه من المباراة، واللاعب في حالة طيبة وسوف يخضع لاختبار طبي على هامش مران غد للاطمئنان عليه".

الأهلي سبب خناقة شيكابالا مع مهاجم البنك الأهلي .. تفاصيل

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي بالجولة 17 للدوري.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣٩ نقطة، وذلك بعد أن خاض ١٧ مباراة.