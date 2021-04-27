طائرة سموحة تدك حصون الطيران بالفوز 3 / 0

تغلب الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي سموحة على مضيفه الطيران بنتيجة 3/صفر، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، الإثنين، على ملعب أكاديمية العباسية، ضمن منافسات بطولة دورى المحترفين.

وضم فريق سموحة اللاعبين أدهم أسامه، أشرف أبو الحسن ، محمد أبورية ، أحمد العشرى ، محمود رضا ، أحمد جلال ، محمد جبل ، محمد يحيى ، محمد ممدوح ، محمد الحسيني ، هشام غريب ، احمد عزمى ، داريل البو ، محمد الغول ، محمد شوقى ، محمد عادل ، عمر حسن.

بينما ضم الجهاز الفنى للفريق “الكابتن طارق الزفتاوي مدير فنى، الكابتن مصطفي القاضى مدرب عام، أحمد التمامى مدرب ومحلل تقنى، الكابتن رجب عبد النبي مدير إدارى ، إبراهيم جمعة أخصائي تأهيل، الدكتور محمود المراغى طبيب الفريق، دكتور عمر مؤمن علاج طبيعي، دكتور وليد عبدالمنعم مخطط أحمال”.