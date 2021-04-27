تفاصيل إعلان وزير النقل أمام النواب عن عناصر إخوانية في السكة الحديد وأحمد موسى ينفعل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القضاء الإداري أصدر العديد من الأحكام تؤيد فصل كل إرهابي، مضيفا أن لابد من فصل كل من ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية في مؤسسات الدولة.



ووجه موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، حديثه لوزير النقل الفريق كامل الوزير، قائلا: "لما بتحصل مشكلة أو كارثة الشعب اللي بيدفع الثمن ولا بد من فصلهم وليس نقلهم وخاصة أن هناك تحريات من جهاز الأمن الوطني بحقهم".

وتابع أنه هناك إخوان في هيئة السكك الحديدية، ووزير النقل أكد هذا الأمر في كلمة له في مجلس النواب، مضيفا أن النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب تحدث عن هذا الأمر في مجلس النواب.



وعبر الإعلامي أحمد موسى، عن استغرابه من هذا الأمر، قائلا :"لابد أن تتحرك الدولة وفصل كل من ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية في مؤسسات الدولة".