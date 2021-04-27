الري: إزالة مخالفتين على نهر النيل بإسنا

قامت الإدارة العامة لحمايه نيل أسوان بإسنا، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، بتنفيذ المرحلة الثانيه من الموجه الـ 17 للإزالات.

_تنفيذ قراري إزالة عبارة عن ردم على جسور نهر النيل بنطاق هندسة نيل كوم امبو

وتم اليوم تنفيذ قرارين إزالة عبارة عن ردم على جسور نهر النيل بنطاق هندسه نيل كوم امبو بإجمالي مساحه 3096 م٢ وتمت الإزالة بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة وتحت إشراف مهندسى الإدارة .



وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف.

وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.



ومنذ بدء حملة إنقاذ نهر النيل تم تنفيذ60632 إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذعام 2015، مما يعطى مؤشرا على أن الحملة تحقق الكثير من أهدافها بزيادة معدل الازالات، ووزير الرى والمواد المائية دائم الاجتماع بالقيادات للمتابعة وتعزيز الإمكانات والوقوف على تنفيذ التكليفات الصادرة لهم بتطهير المجارى المائية والتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخرى بتشديد الرقابة لمنع اى تعديات أو مخالفات على نهر النيل أو المجارى المائية ومنع إلقاء اى مخلفات واستمرار عمليات التطهير أولا بأول للحفاظ على المجارى المائية وتحسين خدمات نقل وتوصيل المياه لجميع القطاعات المستخدمة للمياه.