موعد أذان الفجر اليوم الخامس عشر من رمضان، يحين موعد اذان الفجر اليوم الـ 15 من رمضان في الساعة، 03:42 دقيقة.



موعد اذان الفجر اليوم الخامس عشر



يؤذن لصلاة الفجر اليوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من رمضان، في الساعة 03:42 دقيقة، ويؤذن لصلاة الظهر في الساعة 11:52 دقيقة، ويؤذن لصلاة العصر في الساعة 03:29 دقيقة.

موعد اذان المغرب اليوم الخامس عشر



يؤذن لصلاة المغرب اليوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من رمضان في الساعة 06:30 دقية، ويؤذن لصلاة العشاء في الساعة 07:53 دقيقة.

هل يجوز قضاء سنة الفجر القبلية بعد أداء الفريضة؟

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز قضاء سنة الفجر القبلية بعد أداء الفريضة.

وأوضح «ممدوح» خلال فتوى له عبر موقع الإفتاء على «فيس بوك»، أن المصلي إذا دخل المسجد ووجد الناس يصلون جماعة فعليه أن يصلي معهم، ثم يأتي بركعتي السُنة القبلية بعد الانتهاء من فريضة الفجر.

واستدل مدير الأبحاث الشرعية، بما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعد ما طلعت الشمس» رواه ابن ماجه.