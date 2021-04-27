هيئة الدواء: الهيئة رخصت اليوم الاستخدام الطارئ للقاح كورونا فاك.. فيديو

قال الدكتور محمود ياسين رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية أن هناك توجيها رئاسيا بتوفير أكثر من مصدر للقاحات كورونا طبقا للقواعد العالمية والمحلية.

وأضاف ياسين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية عبر فضائية إم بي سي مصر أنه يتم ذلك من أجل التأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية إن الهيئة رخصت اليوم الاستخدام الطارئ للقاح كورونا فاك التابع لشركة سينوفاك الصينية.

وأشار ياسين إلى أنه تم الترخيص بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء.