السيناريست باهر دويدار يكشف كواليس مسلسل " هجمة مرتدة ".. فيديو



الكاتب والسيناريست باهر دويدار ، إن مسلسل " هجمة مرتدة " يتحدث عن قصة حدثت في العراق في البداية لافتا أن الأحداث التي حدثت علي مدار 10 أو 15 عام الماضية لا يجب أن نفصلها عن ما حدث ي عام 1990 منذ الغزو العراقي للكويت وما تبعها من أحداث .



وأضاف باهر دويدار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " : أن شخصية الممثلة هند والممثل احمد عز في مسلسل " هجمة مرتدة " لهم اصل حقيقي مؤكدا أن جميع التكهنات ليست حقيقية ونقوم بخلط جزء من الخيال مع الواقع لعدم كشف هوية الشخص الحقيقية لأنه يعمل لصالح الدولة .



وأوضح باهر دويدار ، أننا قمنا بطمس هوية الأشخاص الحقيقية بناء على أسباب أمنية مؤكدا أن جهاز المخابرات جهاز رصد وجمع معلومات وليس مسئول عن التنفيذ علي الأرض لافتا أن الداتا المعروضة في المسلسل تم جمعها من الأنترنت ومتاح للجميع والمسلسل الهدف منه تعريف المشاهد على الأحداث التي مرت علي مدار الـ10 سنوات الماضية .