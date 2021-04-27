وفاة عم حسين .. رئيس الجمعية التاريخية بالإسماعيلية الإسماعيلية



ودعت محافظة الإسماعيلية المؤرخ حسين الشريف أحد المهتمين بتاريخ المحافظة ورئيس الجمعية التاريخية بالإسماعيلية، والذي وافته المنية، أمس الإثنين.



خيم الحزن على شعب الإسماعيلية بعد إعلان خبر وفاة المؤرخ حسين الشريف، لتنهال رسائل النعي على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة لوجود علاقة طيبة بينه وبين أغلب المواطنين، بعد حرصه على تصحيح المعلومات التاريخية المغلوطة لدي البعض وتوصيل رسائل هادفة بسلاسة ويسر للعامة.



من جهته نعي جلال عبده هاشم، أحد رموز المقاومة الشعبية بالإسماعيلية عم حسين، كما كان يحب أن يطلق عليه، مؤكدا انه رمز من رموز المحافظة وواحدا من خيرة أبنائها.



كتب هاشم علي الفيس بوك:" أنعي واحدا ممن محبي التاريخ الفقيد العزيز حسين الشريف، المؤرخ المتمكن والباحث بمشقة لتاريخ محافظتنا العزيزة، افتقدناه اليوم ..ولا نملك إلا الدعاء له برحمة الله ومغفرته .. وبإذن الله من أهل جنته".



