عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة عم حسين .. رئيس الجمعية التاريخية بالإسماعيلية الإسماعيلية

عم حسين
عم حسين


ودعت محافظة الإسماعيلية المؤرخ حسين الشريف أحد المهتمين بتاريخ المحافظة ورئيس الجمعية التاريخية بالإسماعيلية، والذي وافته المنية، أمس الإثنين.

مؤرخ : كلمة الحضارة الفرعونية لم ترد فى المعابد وإنما يجب تسميتها بـ "المصرية القديمة".. فيديو

مؤرخ: نعيش حاليا سنة 6260 وفق التقويم المصري القديم.. فيديو

بعد إيقاف مسلسل الملك | مؤرخ : رواية كفاح طيبة تسيء لمصر وشعبها وتفتري على أحمس


خيم الحزن على شعب الإسماعيلية بعد إعلان خبر وفاة المؤرخ حسين الشريف، لتنهال رسائل النعي على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة لوجود علاقة طيبة بينه وبين أغلب المواطنين، بعد حرصه على تصحيح المعلومات التاريخية المغلوطة لدي البعض وتوصيل رسائل هادفة بسلاسة ويسر للعامة.


من جهته نعي جلال عبده هاشم، أحد رموز المقاومة الشعبية بالإسماعيلية عم حسين، كما كان يحب أن يطلق عليه، مؤكدا انه رمز من رموز المحافظة وواحدا من خيرة أبنائها.


كتب هاشم علي الفيس بوك:" أنعي  واحدا ممن محبي التاريخ الفقيد العزيز حسين الشريف، المؤرخ المتمكن والباحث بمشقة لتاريخ محافظتنا العزيزة، افتقدناه اليوم ..ولا نملك إلا الدعاء له برحمة الله ومغفرته .. وبإذن الله من أهل جنته".

 

مؤرخ الاسماعيلية حسين الشريف اخبار الاسماعيلية

موضوعات متعلقة

مؤرخ : كلمة الحضارة الفرعونية لم ترد فى المعابد وإنما يجب تسميتها بـ "المصرية القديمة".. فيديو

مؤرخ: نعيش حاليا سنة 6260 وفق التقويم المصري القديم.. فيديو

مؤرخ: السيسي حقق حلم الملك فاروق والمصريين بافتتاح متحف الحضارة

مؤرخ: مصر قادرة على صناعة المعجزات رغم كورونا

بالوثائق.. مؤرخ يستعرض دور العمد والمشايخ في نهضة مصر الحديثة |شاهد

ترشيحاتنا

إصابة شخصين في حادث تصادم 4 سيارات على طريق دهشور

مسئولو السويس يتفقدون موقع حادث القطار ورفع آثار الحادث

إصابة وزير الصحة الهندي بفيروس كورونا

ينافس الهواتف الرائدة .. 5 مميزات في هاتف Nokia X20 من نوكيا

29 مليون جنيه.. بيع حذاء طليق كيم كارديشان بأعلى سعر في التاريخ

رئيس المجلس الرئاسي الليبي في سرت لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

ننشر أسماء ضحايا حادث قطار السويس

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

أمريكا تطالب رئيس الوزراء الإثيوبي بوقف العنف فورا

الصحة تتأهب لأي سيناريوهات محتملة للموجة الثالثة من كورونا

التعليم العالي تكشف مصير امتحانات طلاب الجامعات.. فيديو

من فايزر.. طرح أول دواء لـ علاج فيروس كورونا في هذا الموعد.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| حكاية عشق الدراجات النارية في إسكندرية

بفستان مكشوف.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ