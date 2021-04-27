في ذكرى تحرير سيناء .. أوبريت بعنوان "حكاية سيناء" على مسرح قصر ثقافة العريش

قدمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، الإثنين، في فعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومي ال39 أعياد تحرير سيناء ، عرض أوبريت بعنوان "حكاية سيناء". على مسرح قصر ثقافة العريش ، تحت رعاية معالى اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، وحمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم.

حضر الأوبريت مديرو العموم محمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية والمهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفنى وبحضور وإشراف عام حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية.

نصر أكتوبر :

يحكى الأوبريت عن قصة كفاح شعب سيناء منذ احتلاله فى يونيو 1967 حتى نصر اكتوبر 1973 م، من تأليف وكلمات الأغانى للشاعر عبد الكريم الشعراوى ، ومن ألحان خالد الشعراوى ومصمم الاستعراضات الفنان محمد العرايشى والتمثيل المسرحى للفنان حسن الأسمر والأداء المسرحى كورال مديرية التربيةوالتعليم ومجموعة كنوز سيناء ، واشراف فنى آيات محمد موجه عام التربية المسرحية.