صناعة النواب: فصل أي قائد قطار حال ثبوت تعاطيه المخدرات

أكد النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة قيام وزارة النقل بوضع خطة ورؤية متكاملة من جميع النواحي لضمان الأمن والسلامة للمواطنين، مشيرا إلى ضرورة أن يقل الاعتماد على العامل البشري بالمنظومة، وإعطاء فرصة أكبر للتكنولوجيا والرقمنة بكافة أنظمة التحكم .

إجراء حاسم ضد متعاطي المخدرات



وأضاف أبو زيد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه يجب إتخاذ إجراء حاسم وقوي تجاه متعاطي المخدرات بداخل المنظومة، مشيدا بما كشف عنه وزير النقل كامل الوزير بشأن فصل قائد القطار حال ثبوت تعاطيه المخدرات، وذلك عن طريق إجراء كشف طبي بصفة مستمرة على المخدرات لقائدي القطارات.



وطالب أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان بضرورة التطوير المستمر للمعدات والعربات ودعمها بأجهزة حديثة تضمن عملها بطريقة أمنه، وذلك من أجل تفادي هذه الحوادث التي دائما ما تدمي قلوبنا.

جدير بالذكر أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل قال أنه طلب من رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، بعد التنسيق مع النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات لسماح له بإلقاء بيان أمام المجلس لتوضيح بعض الأمور في خطة وزارة النقل لتطوير هيئة السكة الحديد المصرية بعد أن أصابها ما أصابها مثل باقي مرافق وزارة النقل بسبب الإهمال والنسيان لفترات طويلة إلي أن وصلت حالتها سواء للوحدات المتحركة أو البنية الأساسية أو العنصر البشري إلي درجة منخفضة جداً من الكفاءة والجودة والأمان والسلامة.

جاء ذلك فى كلمته أمام مجلس النواب الاثنين مؤكدا علي أن ذلك أدي إلي تعطل أكثر من 50% من جرارات السكة الحديد وأدي ذلك إلي توقف نشاط نقل البضائع تماماً وعدم وجود أي قطع غيار لها و3000 عربة ركاب مر علي أكثر من 50% منها 40 سنة وديون علي السكة الحديد للبنك المركزي وبنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للبترول حوالي 88 مليار جنيه وخردة من كل الأصناف بآلاف الأطنان منتشرة في الأحواش وعلي أجناب خطوط الشبكة وإذا بيعت تباع بمزادات وهمية بتراب الفلوس بالإضافة إلي عنصر بشري يحتاج إلي إعادة تأهيل علمي ونفسي وسلوكي ورفع مستوي (صحي / فني / ...) بالإضافة إلي وجود عدد من العمال والفنيين من العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة الإثارية ولا تريد للسكة الحديد بل لمصر كلها الأمن والتنمية والسلام .

وفيما يتعلق بتطوير العنصر البشري والإرتقاء به صرح الوزير انه منذ أن شرفني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتولي حقيبة وزارة النقل فقد وضعت في مقدمة أولويات وزارة النقل الاهتمام بإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف وتوعية العنصر البشري الموجود والارتقاء بمستواه الفني ووضع آلية ومعايير مختلفة لاختيار العناصر الجديدة .

واضاف الوزير انه بالنسبة للعناصر الموجودة والعاملين حاليا بالهيئة يتم إجراء الكشف الطبي الدوري علي جميع العاملين (إجمالي عدد العاملين 43591 ألفا منهم عدد 3230 قائد قطار ) ويتم إجراء تحليل المخدرات الدوري والمفاجئ علي جميع العاملين بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان مع تطبيق إجراءات محددة طبقاً للائحة حيث يتم استبعاد من يثبت تعاطيه المخدرات من طوائف التشغيل لمدة (6) أشهر ولا يتحصل خلال هذه الفترة على أي حافز تحت أي مسمى فيما عدا راتبه الأساسي فقط ، وعلى أن يتم التحليل له مرتين بصورة مفاجئة خلال الفترة المذكورة وفي حال كون عينة واحدة إيجابية يتم إيقافه سنة كاملة بنفس الشروط السابقة مع تحويله للنيابة الإدارية ويجازى بخصم من (30 – 60) يوما مع استمرار التحليل المفاجئ له خلال العام ولا يعود للخدمة إلا بعد تحقيق عدد (2) عينة سلبي ، وجاري اعتماد لائحة جديدة من مجلس الدولة تتضمن تغليظ العقوبة لتصل إلي فصل متعاطي المخدرات تماما من الخدمة وقد أدي هذا إلي انخفاض نسبة المتعاطين إلي 1 % بدلاً من 5 % .وتنفيذ دورات تدريبية لرفع المستوي الفني والسلوكي ومهارات التعامل مع الجمهور.