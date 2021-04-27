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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لهذا السبب.. لميس الحديدي تطالب بنشر صور تلقي الوزراء لقاح كورونا

لميس الحديدي
لميس الحديدي

علقت الإعلامية لميس الحديدي على صورة تظهر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أثناء تلقي لقاح كورونا، قائلةً "تم نشر الصورة من أجل تشجيع المواطنين على تلقي اللقاح استكمالا لما بدأه الرئيس السيسي بعد تلقيه لقاح كورونا".


وأضافت لميس الحديدي، أثناء تقديم برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، "ننتظر  في الأيام المقبلة نشر مزيد من الوزراء والمسئولين لصورهم أثناء تقليهم لقاح كورونا؛ لتشجيع المواطنين وحثهم على التسجيل والحصول على اللقاح".

 

واستنكرت لميس الحديدي عزوف بعض الأطقم الطبية تلقي اللقاح، قائلة "مزعج جداً عزوف المواطنين والأطباء عن تلقي لقاح كورونا خاصة الأطباء لأنهم خط الدفاع الأول".

 

رئيس الوزراء الرئيس السيسي لميس الحديدي المواطنين الدكتور مصطفى مدبولى التوك شو

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