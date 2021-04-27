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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع بشاير الوادي شمال الخارجة

محافظ الوادي اثناء
محافظ الوادي اثناء الجوله

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المرحلة الثانية من مشروع بشاير الوادي شمال مدينة الخارجة يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.

 

ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاءات المنازل البالغ عددها ٩٠ منزلا وتوصيل شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب للبدء في رصف الشوارع الداخلية، وتمهيد الطريق الواصل بين القرية والأراضي الزراعية التابعة للمشروع والتي سيتم توزيعها علي المستفيدين.

 

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