محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع بشاير الوادي شمال الخارجة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المرحلة الثانية من مشروع بشاير الوادي شمال مدينة الخارجة يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.

ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاءات المنازل البالغ عددها ٩٠ منزلا وتوصيل شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب للبدء في رصف الشوارع الداخلية، وتمهيد الطريق الواصل بين القرية والأراضي الزراعية التابعة للمشروع والتي سيتم توزيعها علي المستفيدين.

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