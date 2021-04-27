تاج الدين: حصول السيسي على اللقاح يؤكد أهمية التطعيم لوقف انتشار كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطعيم لقاح كورونا يؤكد أهميته للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف “تاج الدين”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، أن كل يوم تزداد أماكن الحصول على اللقاحات، منوها بأن الهدف تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين.

ونفى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، صحة ما تردد عن تسبب لقاح كورونا في نقل العدوى بين المواطنين، مؤكدا أنه حصل على لقاح كورونا منذ فترة طويلة، وأن اللقاحات في مصر معتمدة ووافقت عليها هيئة الدواء.