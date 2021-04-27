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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"وزير النقل أمام البرلمان".. شاهد | لميس الحديدي: ده الطبيعي وغير كدا مفيش مجلس

لميس الحديدي
لميس الحديدي

علقت   الإعلامية  لميس الحديدي  على بيان وزير النقل الذي القاه أمام البرلمان اليوم قائلة :  هذا جزء  مهم من علاقة السلطات ببعضها البعض أن تمثل السلطة التنفيذية أمام السلطة التشريعية.

وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " قائلة : " مصر دولة عريقة ولديها تاريخ سياسي  طويل  وما شهده البرلمان اليوم مهم خاصة أن الوزير مثل أمام البرلمان  بإرادته دون استدعاء .

وأوضحت لميس الحديدي ، أن الوزير بعد الحوادث الأخيرة قال أنا مستعد للمثول أمام البرلمان  وبالتالي  مثول الوزير ممثلاً للسلطة  التنفيذية أمام البرلمان  مهم  جداً خاصة مع وقوع حوادث قطارات  وهذا أمر طبيعي وغير ذألك ما فيش مجلس ولا رقابة  .
 

لميس الحديدي وزير النقل الإعلامية لميس الحديدي السلطة التشريعية السلطة التنفيذية التوك شو

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