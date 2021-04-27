حريق أسفل أحد العقارات السكنية بطريق المطار بالغردقة

نشب منذ قليل، حريق أسفل أحد العقارات السكنية بطريق المطار وسط مدينة الغردقة، فيما حاول الأهالي السيطرة عليه، لحين وصول رجال الحماية المدنية، لإبعاد النيران على محولات الكهرباء المحيطة بالمكان.

كان اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق أسفل أحد العقارات بطريق مطار الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بـ 3سيارات دفاع مدني وسيارات الإسعاف.

ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق، وتم فصل التيار الكهربائي عن العقارات المحيطة، والشارع الرئيسي وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.