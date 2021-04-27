ليالي وسهرات رمضانية بدار المسنين وقرى المنيا

فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بليالى رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، أقيمت سهرة رمضانية قدمها قصر ثقافة المنيا بنادي المسنين تضمنت فقرة إنشاد دينى للمبتهل الشيخ عبد الرحيم المنياوى، بجانب أمسية شعرية شارك فيها نخبة من الشعراء والمبدعين منهم مختار عبد الفتاح، كرم فؤاد، الشريف طنطاوى حيث تبارى كل منهم بالعديد من القصائد الوطنية وذلك إحتفالا بذكرى عيد تحرير سيناء، وانتصار العاشر من رمضان، أعقبها عرض فنى لفرقة الموسيقى العربية قدمت كوكتيل من الأغانى الوطنية والدينية تدريب المايسترو أحمد دسوقى، كما قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية بقصر عرض فنى وتابلوهات غنائية راقصة منها "سامر التحطيب، السحجه والطهور، الألاتيه، نخل عالى" الفرقة من تدريب الفنان سيد تونى.

قدم قصر ثقافة أبو قرقاص ليلة من ليالي رمضان الثقافية في ضيافة بيت عضو مجلس الشيوخ السابق العمدة عبد الغني الشيمي بقرية بني محمد شعراوي مركز أبو قرقاص، استهلها المبتهل الشيخ أسامة عابد ببعض الابتهالات الدينية، ثم كلمة للشاعر أسامة أبو النجا عن ضرورة النزول إلي القلب والخروج من جدران الثقافة ونشر الوعي الثقافي والتنويري ووصول الثقافة إلي مستحقيها، وضرورة إنشاء مكتبات داخل القري لمواجهة الفكر المتطرف، ثم تحدث الشاعر الشيخ مجدي حجازي عن فضل شهر رمضان وضرورة استغلال أوقات رمضان في الطاعات والبعد عن ما يفسد الصيام، أعقبها فقرة شعرية للشاعر جابر الزهيري، استهل قصيدة في حب النبي وال بيته الكرام، ثم ألقي الشاعر محمود العيساوي قصيده الراحلين وبعض القصائد الآخري، وقصيدة "نجلاء" للشاعر مجدي حجازي، وكان الختام مع قصيدة للشاعر أسامة أبو النجا رئيس نادي أدب ابو قرقاص ورئيس النادي المركزي بالمنيا، بجانب ورشة فنيه فانوس رمضان من الورق الملون للفنان ابراهيم عثمان.