عضو اتحاد اليد: لا يوجد موقف أو قرار بعد إيجابية مسحة ثلاثي الأهلي

قال أيمن صلاح، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد، إن المسحة التي خضع لها لاعبو المنتخب الوطني أثبتت إصابة ثلاثي الأهلي بفيروس كورونا.

وأضاف أيمن صلاح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الإدارة السابقة للاتحاد المصري لليد، لم تشترط خضوع اللاعبين لمسحات طبية قبل خوض المباريات، بل يكتفي فقط بإقرار من طبيب الفرق على سلامة اللاعبين.

وأكمل:" ألغينا تجمع سابق لمنتخب اليد يومي 11 و12 بسبب إقامة المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري يوم 19، وجميع اللاعبين لمسحة قبل نهائي الدوري وذلك لسلامة لاعبي الفريقين والمنتخب، ويوم 16 أبريل كانت تحاليل جميع اللاعبين في الفريقين سلبية، فيما عدا عصام الطيار ولذلك لم يشارك بالدوري".

وتابع :" تردد إن إبراهيم المصري مصاب بكورونا ولهذا لم يشارك في لقاء الزهور، ولكن الأهلي قد نتيجة رابيد تيست أن اللاعب سليم ولذلك شارك في نهائي الكأس".

واستكمل "نتائج التحاليل الأولى بتستمر معانا لنصف نهائي ونهائي الكأس، ابراهيم المصري لم يشارك في مباراة نصف النهائي لأي سبب كان، هل الأهلي شاف ان المباراة سهلة فقرر إراحته ولا لأنه مصاب، قالوا إنه مصاب كورونا بعدها، يوم المباراة الأهلي والولد قدموا تحليل ان عينة الرابيد تيست سلبية، الأهلي قدمها منه لنفسه، محدش طلب، لأننا أرسلنا أن التحاليل دي شاملة من يوم 16 لـ 23 أبريل".



وواصل: "الأهلي وابراهيم المصري كزيادة اطمئنان قدموا التحليل بمستند انه سلبي، النهاردة كان اول تجمع للمنتخب وعملنا مسحة للجميع وطلع 3 ايجابي، تم استبعاد الـ 3 من المعسكر وعزلهم في المنازل، والمعسكر مكمل زي ما هو، حالتهم مستقرة ومفيش اعراض، انت بتتعامل مع تحاليل وورق، الرابيد تيست قال انه سلبي، عادي جدًا يبقى في عينة ايجابي تتحول سلبي والعكس صحيح، عمر سامي يوم 11 و 12 كان ايجابي، يوم 16 طلع سلبي، النهاردة طلع ايجابي، مفيش حد تحت بند المسألة لأنه مقدم انه سليم ".

وشدد :" لايوجد لاعبين آخرين مصابين بكورونا في صفوف منتخب مصر وثلاثي الأهلي حالته مستقرة ولم تظهر عليهم أعراض، وتم استبعاد إبراهيم المصري وعمر سامي وعمر ياسين، بعد إيجابية مسحة كورونا الخاصة بهم".

وأكد :" لايوجد موقف أو قرار بعد إيجابية مسحة ثلاثي الأهلي، لأن اتحاد اليد يتعامل بورق ومستندات وكان يوجد تحليل رابيد تيست سلبي".