تاج الدين يكشف عن حقيقة تسبب متلقي لقاح كورونا لعدوى الآخرين .. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية إنه لا صحة للأنباء التي تم تداولها أن من يحصل على لقاح كورونا أن يتسبب في عدوى للآخرين.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم أنه في بعض الأحيان تكون الفيروسات التي تدخل جسم الإنسان تكون اما غير حية أو فيروسات أخرى تحمل هذا الفيروس .

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية أنه عادة عندما يحصل الإنسان على التطعيم فأنه يدخل جسمه فيروسات غير مفعلة.

وأشار تاج الدين إلى أنه لازالت أعرض كورونا مشابهة لحالات الموجة الأولى التي حدثت مؤكدا أنه لم يسجل في العالم أو في مصر أعراض أخرى مستحدثة .