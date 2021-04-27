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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تاج الدين يكشف عن حقيقة تسبب متلقي لقاح كورونا لعدوى الآخرين .. فيديو

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية إنه لا صحة للأنباء التي تم تداولها أن من يحصل على لقاح كورونا أن يتسبب في عدوى للآخرين.

 

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم أنه في بعض الأحيان تكون الفيروسات التي تدخل جسم الإنسان تكون اما غير حية أو فيروسات أخرى تحمل هذا الفيروس .

 

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية أنه عادة عندما يحصل الإنسان على التطعيم فأنه يدخل جسمه فيروسات غير مفعلة.

 

وأشار تاج الدين إلى أنه لازالت أعرض كورونا مشابهة لحالات الموجة الأولى التي حدثت مؤكدا أنه لم يسجل في العالم أو في مصر أعراض أخرى مستحدثة .

 

مستشار رئيس الجمهورية محمد عوض تاج الدين رئيس الجمهورية الفيروسات

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