عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محاضرات ثقافية وأنشطة فنية بليالي الأقصر

ثقافة الاقصر
ثقافة الاقصر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "انتصارات العاشر من رمضان" أوضح فيها سيد صدقى لماذا نحتفل بانتصار أكتوبر فى العاشر من رمضان كل عام وإنجازات هذه الانتصارات، وكيفية استرداد الأرض والكرامة وما تجلى من بطولات وتضحيات.

 

كما أعد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "السلام ودوره فى بناء الأمم"، بجانب عقد مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "الصيام وكورونا" ألقاها د. محمود حمادة محمود، أشار فيها إلى أعراض كورونا وطرق الوقاية من فيروس كورونا، كذلك نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "أسس التنمية البشرية في حوار مفتوح" وتحدثت سعيدة الغريب عن أسس التنمية البشرية وأهميتها ومؤسسيها، بالإضافة إلى معرض كتاب إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية.

 

وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "إستراتيجيات وطرق القراءة السريعة" ألقتها زينب فراج أوضح فيها أن القراءة السريعة مهارة يمكن للجميع اكتسابها من خلال مجموعة من الإستراتيجيات والطرق، واتباع مجموعة من الخطوات عند القراءة منها تحديد الهدف من القراءة وتحديد المعلومات الأساسية للنص واسترجاع المعلومات والتصور والتحكم في البيئة التي يتم فيها القراءة، كما عقدت محاضرة بعنوان "سلسلة تعليم التفصيل بالباترون" ألقتها مدربة الباترون مروة أبو القاسم، وأعد قسم التذوق السينمائى بالقصر عرض فيلم "عودة الابن الضال" للمخرج يوسف شاهين وقصة المؤلف صلاح جاهين، ويعتبر الفيلم ذا  طابع ملمحي، حيث أفضى فيه صلاح جاهين كل مشاعره حيال الثورة وهزيمة ١٩٦٧ وانتصار ١٩٧٣، بطولة "محمود المليجي، شكري سرحان، ماجدة الرومي، هدى سلطان، سهير المرشدي، هشام سليم" وقام سيد صدقى بشرح أدوات وعناصر الفيلم من ممثلين وإخراج وتصوير وكيف أن الفيلم ضم المواقف الوطنية والثورية بالرغم من وجود الجزئيات الخاصة بحياة كل فرد فيه، والتنويه إلي التوظيف الجيد للأغاني بكلماتها الموحية والمناسبة لكل موقف من مواقف الفيلم.

 

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى محاضرة بعنوان "ليلة القدر" ألقاها بهلول مصطفى وتحدث عن فضل ليلة القدر وفضل العشر الأواخر من رمضان والعتق من النار ومنزلة ليلة القدر والدعاء مستجاب فيها، بجانب ذلك أعدت المكتبة دوري ثقافي فى المعلومات العامة أداره نصر الدين بدرى، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ هشام النحاس، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة فنون تشكيلية رسوم للأطفال نفذها فيصل عبد العزيز، كذلك نفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة تلوين أونلاين بعنوان "لون معانا" نفذها أحمد أمين مستخدما فيها ألوان الفلوماستر، بينما أعد قصر ثقافة إسنا مجلة حائط عن شهر رمضان تنفيذ فاطمة محمد مهران.

هيئة قصور الثقافة ثقافة الاقصر فعاليات ثقافية وفنية انشطه متنوعة اخبار ثقافية

ترشيحاتنا

فيفو تطلق رسميا هواتفها الرائدة iQOO 7 .. سعر ومواصفات

30 عاما من العزلة.. شاهد لحظة خروج عجوز من جزيرة عاش عليها وحيدا

حكم انفصال الزوجة عن زوجها لأنه عقيم وهي تريد الإنجاب؟ أمين الفتوى يوضح

نقل روجينا إلى المستشفى بعد إصابتها أثناء تصوير بنت السلطان.. تفاصيل

صور نادرة لبطولات شيخ المجاهدين حافظ سلامة لن ينساها الشعب المصرى .. تفاصيل رفضه استسلام السويس لشارون فى حرب أكتوبر

شاهد.. ذوبان الكمامة في شعر فتاة والسبب غريب | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

ننشر أسماء ضحايا حادث قطار السويس

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

أمريكا تطالب رئيس الوزراء الإثيوبي بوقف العنف فورا

مسئولو السويس يتفقدون موقع حادث القطار ورفع آثار الحادث

الصحة تتأهب لأي سيناريوهات محتملة للموجة الثالثة من كورونا

التعليم العالي تكشف مصير امتحانات طلاب الجامعات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| حكاية عشق الدراجات النارية في إسكندرية

بفستان مكشوف.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ