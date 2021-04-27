محاضرات ثقافية وأنشطة فنية بليالي الأقصر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "انتصارات العاشر من رمضان" أوضح فيها سيد صدقى لماذا نحتفل بانتصار أكتوبر فى العاشر من رمضان كل عام وإنجازات هذه الانتصارات، وكيفية استرداد الأرض والكرامة وما تجلى من بطولات وتضحيات.

كما أعد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "السلام ودوره فى بناء الأمم"، بجانب عقد مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "الصيام وكورونا" ألقاها د. محمود حمادة محمود، أشار فيها إلى أعراض كورونا وطرق الوقاية من فيروس كورونا، كذلك نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "أسس التنمية البشرية في حوار مفتوح" وتحدثت سعيدة الغريب عن أسس التنمية البشرية وأهميتها ومؤسسيها، بالإضافة إلى معرض كتاب إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية.

وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "إستراتيجيات وطرق القراءة السريعة" ألقتها زينب فراج أوضح فيها أن القراءة السريعة مهارة يمكن للجميع اكتسابها من خلال مجموعة من الإستراتيجيات والطرق، واتباع مجموعة من الخطوات عند القراءة منها تحديد الهدف من القراءة وتحديد المعلومات الأساسية للنص واسترجاع المعلومات والتصور والتحكم في البيئة التي يتم فيها القراءة، كما عقدت محاضرة بعنوان "سلسلة تعليم التفصيل بالباترون" ألقتها مدربة الباترون مروة أبو القاسم، وأعد قسم التذوق السينمائى بالقصر عرض فيلم "عودة الابن الضال" للمخرج يوسف شاهين وقصة المؤلف صلاح جاهين، ويعتبر الفيلم ذا طابع ملمحي، حيث أفضى فيه صلاح جاهين كل مشاعره حيال الثورة وهزيمة ١٩٦٧ وانتصار ١٩٧٣، بطولة "محمود المليجي، شكري سرحان، ماجدة الرومي، هدى سلطان، سهير المرشدي، هشام سليم" وقام سيد صدقى بشرح أدوات وعناصر الفيلم من ممثلين وإخراج وتصوير وكيف أن الفيلم ضم المواقف الوطنية والثورية بالرغم من وجود الجزئيات الخاصة بحياة كل فرد فيه، والتنويه إلي التوظيف الجيد للأغاني بكلماتها الموحية والمناسبة لكل موقف من مواقف الفيلم.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى محاضرة بعنوان "ليلة القدر" ألقاها بهلول مصطفى وتحدث عن فضل ليلة القدر وفضل العشر الأواخر من رمضان والعتق من النار ومنزلة ليلة القدر والدعاء مستجاب فيها، بجانب ذلك أعدت المكتبة دوري ثقافي فى المعلومات العامة أداره نصر الدين بدرى، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ هشام النحاس، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة فنون تشكيلية رسوم للأطفال نفذها فيصل عبد العزيز، كذلك نفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة تلوين أونلاين بعنوان "لون معانا" نفذها أحمد أمين مستخدما فيها ألوان الفلوماستر، بينما أعد قصر ثقافة إسنا مجلة حائط عن شهر رمضان تنفيذ فاطمة محمد مهران.