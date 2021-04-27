عروض فنية ومحاضرات في ليالي رمضان الثقافية بالوادي الجديد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة،تقديم فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادى الجديد، حيث نظمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة قافلة رمضانية بمركز شباب أبو هريرة تضمنت محاضرة ثقافية بعنوان "الإستشفاء بالقرأن بين الإهمال والتكسب" حاضرها صلاح عبد الحفيظ، تناول فيها طرق العلاج والاستشفاء بالقرآن الكريم وتأثيره على الإنسان وعلى الجهاز العصبي، وفقرة فن شعبي لفرقة التلقائين بالفرافرة، بجانب مسابقة للمواهب بجوائز فورية.

وأعد بيت ثقافة الجديدة قافلة رمضانية بمركز شباب الموشيه تضمنت فقرة إنشاد دينى، ومسابقة للمواهب، بجانب محاضرة بعنوان "تنمية روح الإنتماء للوطن" حاضرها محمد عبد المنعم أمين وتحدث عن مفهوم الانتماء، وأهميته للوطن وأشكاله، تعزيز قيمة الانتماء، بجانب أمسية شعرية لشعراء نادى الداخلة مع الشعراء أحمد دياب، وعاطف حسن.

وأقام بيت ثقافة القصر أمسية شعرية للأطفال مع المواهب عهد شعبان، روان أيمن، رنا انور، شهد محمد، وقدم بيت ثقافة بلاط سهرة رمضانية بمركز شباب عين عبش تضمنت محاضرة بعنوان "قيمة الإخلاص للوطن" حاضرها حسن سيد محمد تحدث فيها عن أهمية الوطن فى حياة الشعوب، وواجب أبناء الوطن تجاه وطنهم، والاخلاص للوطن غاية وليست وسيلة بالإضافة إلى فقرة إنشاد دينى للمنشد خالد حماد، وورشة فنون تشكيلية للأطفال، كذلك نظم بيت ثقافة باريس سهرة رمضانية بمركز شباب باريس تضمنت محاضرة بعنوان "ممن تأخد دينك" قدمها محمد حسب الله، تضمنت شرح كيفية تلقى الدين من أهل العلم، كتاب الله وسنة رسوله، أعقبها فقرة إنشاد دينى، بجانب ورشة فنون تشكيلية للأطفال.

ونظم بيت ثقافة صنعاء سهرة رمضانية بمركز شباب صنعاء تضمنت محاضرة ثقافية بعنوان حق اليتيم فى الإسلام تناول فيها عاصم عبد المجيد فضل كفالة اليتيم، وما هى حقوق اليتيم فى الاسلام، وآداب التعامل مع اليتيم، تلاها فقرة إنشاد دينى، وورشة فنون تشكيلية للأطفال، وأقام بيت ثقافة المعصرة سهرة رمضانية تضمنت محاضرة بعنوان "أهمية التكافل الاجتماعي للفرد والمجتمع" حاضرها أحمد يماني، تطرق فيها إلى معنى التكافل الاجتماعي، وأهمية التكافل الاجتماعي وما هى وسائل التكافل الاجتماعي وأنواعه، أعقبها فقرة إنشاد دينى، ووشة فنون تشكيلية للأطفال، كما عقد قصر ثقافة الطفل بالخارجة أمسية شعرية للأطفال ومجموعة من القصائد الشعرية مع المواهب" فاطمة أحمد، سلمى محمد، سندريلا عبد الحميد، بسمة مدحت".