إدارة بايدن تستعد لإرسال وزير الخارجية بلينكين إلى أوكرانيا مايو المقبل - تقرير

قال مساعد السياسة الخارجية في الرئاسة الروسية يوري أوشاكوف لإذاعة محلية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن ناقشا المواعيد المبدئية لاجتماع في يونيو.

وبالإضافة إلى القمة الأوروبية المحتملة لبايدن مع بوتين ، من المقرر أيضًا أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين برحلة إلى أوكرانيا في مايو ، حسبما أفادت شبكة CNN يوم الاثنين نقلاً عن مصدر بالحكومة الأوكرانية.

ووفقًا للمصدر ، فإن المفاوضات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا حول زيارة بلينكين إلى كييف في مايو ما زالت جارية بينما يأمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضًا في عقد اجتماع مع الرئيس جو بايدن قبل قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



فيما يتعلق بقمة بايدن-بوتين المحتملة ، قال التقرير إنها لن تعقد إلا بعد اجتماعات بايدن مع قادة مجموعة السبع والدول الشريكة في الناتو.

وقال الدبلوماسي الأمريكي السابق دانيال فريد للمنافذ إنه ينظر إلى زيارة وزير الخارجية كما ورد على أنها "خطوة جيدة للغاية".

وقال: "إن استراتيجية أوكرانيا الصحيحة تحتاج إلى جزءين". "ذراع واحدة حول كتفهم لمساعدتهم على مقاومة العدوان من الكرملين وقدم على ظهورهم لحملهم على إصلاح الأشياء في المنزل".



شغل فرايد سابقًا منصب سفير الولايات المتحدة في بولندا من 1997 إلى 2000 ، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية من 2005 إلى 2009.

وزعم أن هذا النهج ذي الشقين الذي تتبعه واشنطن سيضمن أن "أوكرانيا ليست مجرد دولة فاسدة معرضة لذلك العدوان الروسي".

في وقت سابق من هذا الشهر ، التقى بلينكين بوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في بروكسل ، بلجيكا ، وأعلن أن الولايات المتحدة "تقف بقوة وراء سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".



كما تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ، الذي حضر أيضًا الاجتماع في بروكسل ، بمساعدة الحكومة الأوكرانية "باحتياجات الدفاع عن النفس".

لم يشرح رئيس البنتاجون شكل الدعم المادي لكييف.

جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي يقوم فيه عسكريون روس بإجراء فحوصات سريعة للجاهزية القتالية في المناطق العسكرية الجنوبية والغربية من البلاد. وقد انتهت تلك التدريبات منذ ذلك الحين.

أعربت أوكرانيا والولايات المتحدة مؤخرًا عن مخاوفهما بشأن الوضع على الحدود مع روسيا ، بما في ذلك بشأن التعزيزات العسكرية الروسية المزعومة ، وحثتا موسكو على التهدئة. وقالت روسيا إن جميع تحركات قواتها تهدف إلى ضمان أمنها القومي ردا على حشد الناتو بالقرب من حدود روسيا.

وقالت روسيا مرارا إنها ليست طرفا في الصراع في شرق أوكرانيا.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأسبوع الماضي إن "الولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى في الناتو ، التي تسعى إلى زيادة وجودها على حدود روسيا ، تواصل الأنشطة الاستفزازية في الشرق وفي مياه البحر الأسود".

في الأسبوع الماضي ، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه إذا أراد الرئيس الأوكراني استعادة العلاقات ، فإن موسكو سترحب بهذه الخطوة.

كما قال الرئيس الروسي إنه مستعد لاستضافة نظيره الأوكراني في موسكو في أي وقت مناسب إذا كان يريد مناقشة العلاقات الثنائية ، عند تعليقه على اقتراح زيلينسكي الأخير للاجتماع.



وفي الوقت نفسه ، أضاف الزعيم الروسي أن إثارة كييف لمسألة نقل محادثات دونباس من مينسك هي "محاولة للابتعاد عن الحديث عن قضية دونباس".