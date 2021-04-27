7 نصائح مكياج فعالة لجعل عينيك تبدو أكبر وجميلة

وسعي عينك بهذه الحيل

يبدو أن العيون الكبيرة تجعلك تبدو أصغر سنًا وجمالًا. نحن نعلم أنه ليس كل منا لديه عيون كبيرة حالمة. ومع ذلك ، يمكننا أن نصنع الوهم باستخدام بعض تقنيات المكياج الذكية.

فيما يلي بعض النصائح والحيل البسيطة التي تدعم عينيك لتبدو أكبر، وفقا لما نشره موقع هيلثي

1. ارسمي حاجبيك

حواجبك تصنع الفارق. قم بزيارة الصالون الخاص بك على فترات منتظمة ، وحافظ على حاجبيك في حالة جيدة. عليك أن تتبع الشكل الطبيعي لعينيك. بالنسبة لأولئك النساء اللواتي يرغبن في جعل حواجبهن جريئة ، ضع في اعتبارك أنه يجب عليك زيادة المساحة المتوفرة لديك إلى أقصى حد ، وبالتالي يخلق الوهم بعيون أكبر. الحقيقة الشائعة هي أن الحواجب الجريئة والجميلة تجذب الانتباه لعينيك. الفرق الشائع بين الحاجب الطبيعي والجسر الملتهب هو أن الطبيعي يجعلك تبدو بريئًا ، بينما الأخير يجعلك تبدو أكبر سنًا.

2. عالجي الانتفاخ

المفتاح لعيون رائعة وجميلة هو تدليلها كل يوم. يمكن للجلد المتورم بالقرب من عينيك أن يجعلها تبدو صغيرة. فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في تقليل الانتفاخ حول عينيك.

خذؤ قسطًا كافيًا من النوم ، ما يقرب من 8-10 ساعات.

اغسلي وجهك بانتظام بالماء البارد.

ضعي أكياس الشاي الباردة المستعملة حول العينين لأن مادة العفص المتوفرة في الشاي تشد الجلد.

قللي من استهلاك الملح.

مارسي التمارين بانتظام.

3. عالجي الهالات السوداء تحت العين



لن يؤدي استخدام خافي العيوب لتغطية الدوائر المظلمة إلى جعل العيون تبدو أكبر ويجب ألا تلفت الانتباه إليها عندما ينظر الناس إلى عينيك. لذلك ، هذه خطوة مهمة حقًا.

4. استخدمي ظلال عيون ذات لون محايد فاتح

يوصى بمحاولة استخدام ظلال العيون ذات الألوان المحايدة والخفيفة. اتبع قاعدة الكنتور. اجعله لونًا فاتحًا لتلك المناطق التي تريد أن ينعكس الضوء فيها واستخدم الظلال الداكنة حيث تريد التراجع. استخدمي اللون الفاتح في منتصف الجفون واجعليه للأمام. ضعي أي منتج على الفرشاة ، وضعيه برفق على منتصف الجفون.



5. ضيقي خط المياه العلوي فى العين

هذه خطوة مهمة أخرى تحدث فرقًا كبيرًا. خذ بطانة سوداء لإحكام خط الماء العلوي. يوفر مظهر رموش أكثر امتلاءً ويساعد على فتح العينين.

6. قومي بوضع رموش صناعية



إنها واحدة من أكثر النصائح الموصى بها للنساء اللواتي يرغبن في أن تبدو أعينهن أكبر وجميلة. من المستحسن كذلك القيام بذلك على أساس منتظم.

7. استخدم الكحل الأسود



من المفهوم الشائع لدى النساء أنه بإمكانهن تحقيق عيون كبيرة باستخدام الكحل الأسود أو الكاجل. ومع ذلك ، هذا عكس ذلك تمامًا. الكاجال الأسود يجعل العينين تبدو أصغر حجمًا ومحاطة بالداخل. والنصيحة هنا هي الذهاب عارية على خط الرموش السفلي.