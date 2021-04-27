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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هشام سليم عن هجمة مرتدة : حس وطني

هشام سليم
هشام سليم

 

علق الفنان هشام سليم على دوره في مسلسل "هجمة مرتدة"، حيث يؤدي شخصية "رفعت المسيري" ضابط المخابرات العامة.

 

 قال الفنان في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "إكسترا نيوز" خلال شهر رمضان، إن مرجعيته في آدا شخصيته في المسلسل جاءت بعد مقابلة رجال في قطاعي المخابرات العامة والأمن الوطني، حيث استقى منهم أداء الشخصية بالإضافة لمعرفة والده الراحل بعدد من رجال الشرطة والمخابرات.

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تابع: "اقتنعت بهذا الدور لأن رجل المخابرات في النهاية بني آدم، في الشغل هو شخص صارم لكن في خارج عمله بني آدم زينا عنده أحاسيس ومشاعر وبيكون دمه خفيف ولما بيشوف في شغله حاجة غلط بيظهر وجهه التاني".

هشام سليم 

أكد هشام سليم أنه تشرف بداء الدور في المسلسل المأخوذ عن ملفات المخابرت  العامة، قائلًا: "حس وطني جميل خاصة أنه معروف أن مخابراتنا من أفضل ثلاث أو أربع مخابرات في العالم والمسلسل يؤكد ذلك ويساعدنا في فهم أشياء كثيرة لم نكن نفهمها جيدًا ولا نعرف سياق حدوثها". 

بوستر مسلسل هجمة مرتدة 

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" يذاع على قناة "ON" من السبت إلى الثلاثاء في التاسعة مساء، ويذاع في رمضان على "إكسترا نيوز" من السبت إلى الاثنين في تمام الحادية عشر مساءً.

هشام سليم هجمة مرتدة مسلسل هجمة مرتدة احمد عز لميس الحديدي

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