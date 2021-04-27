مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث تصادم قطار بسيارة نقل بالسويس

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم قطار بسيارة نقل في السويس.



وكان الدكتور محمد طنطاوى، مدير مرفق إسعاف السويس، تلقى بلاغًا عن حادث تصادم وقع بين سيارة نقل رقم “ر. و .ب ٩١٣٧”، وقطار راكب في مزلقان قرية عامر؛ ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين اثنين.



وتم نقل المصابين لمستشفى السويس العام يدعى أحدهما “عربى محمود حسن غنيم”، ٥٤ سنة، من الشرقية مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم وأصيب أحد ركاب القطار؛ بينما المتوفى يدعى “سعيد السيد سلمان على”، وتم نقله للمشرحة.

