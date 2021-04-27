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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق أمنة لإزالة الوشم الدائم

احترس قد يسبب سرطان الجلد.. كيف يزال الوشم الدائم

إزالة الوشم الدائم
إزالة الوشم الدائم

تقوم الإبرة بإدخال الحبر المصبوغ في الجلد والذي يصبح دائمًا ولا يمكن إزالته بسهولة. الوشم الدائم يدوم مدى الحياة، يفضل البعض إزالة الوشم الدائم، يوضح ذلك موقع هيلثي. 
 

كيف يتم إزالة الوشم الدائم
 هذا هو الأسلوب المفضل لإزالة الوشم مع آثار جانبية لا تذكر. يزيل الليزر الوشم عن طريق الاستهزاء بألوان صبغات الحبر باستخدام شعاع ضوئي عالي الكثافة.

 

ط) العلاج بالليزر السلبي

إنها طريقة أرخص للتخلص من الوشم. هذه التقنية سوف يتلاشى فقط الوشم. يتم تقديم هذه التقنية إلى الشخص عن طريق صالونات الوشم أو عيادات التجميل.

 

ب) العلاج بالليزر النشط

تعتبر تقنية الليزر النشط Q-Switched (AQS) لإزالة الوشم مثالية للغاية من قبل أطباء الجلد. إنها تتطلب جلسات ولديها أيضًا مخاطر تندب قليلة. إذا تم اتباع الرعاية اللاحقة المناسبة ، فسوف تستعيد صحتها في غضون 6-12 شهرًا.
 

العلاج بالضوء النبضي المكثف

يستخدم العلاج بالضوء النبضي المكثف (IPL) طيفًا واسعًا من الضوء يزيل الطبقة السطحية من الجلد والتي تسمى البشرة. يقوم بتقسيم الأصباغ الموجودة في الوشم إلى مكونات أصغر يتم امتصاصها بعد ذلك في مجرى الدم ويتم أخذها بعيدًا عن الموقع. وبالتالي فإن المنطقة المصابة من الجلد تلتئم عن طريق تجديد الجلد.

 

نصيحة

غالبًا ما تستخدم هذه الطريقة في إزالة سرطانات الجلد وتستخدم أيضًا في إزالة الوشم. خلال هذه العملية ، تكون المنطقة المحببة من الجلد مفتوحة للعناصر لدرجة حرارة شديدة البرودة عن طريق رش عامل التجميد. يفضل استخدام النيتروجين السائل في القيام بذلك. يتم صنفرة المنطقة بشكل أكبر من خلال صنفرة الجلد لإزالة طبقات الجلد العلوية. يتم إجراؤها باستخدام التخدير العام لأنها مؤلمة للغاية. العيب الأكبر هو أنه قد يضر ليس فقط المنطقة الموشومة ولكن أيضًا أنسجة الجلد.

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