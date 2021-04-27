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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روحاني: لا يوجد طريق أمام العالم سوى الاتفاق مع إيران

صدى البلد

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، ليل الاثنين، إنه لا يوجد طريق أمام العالم سوى التفاوض مع إيران، وذلك في معرض تعليقه على المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا. 

وبحسب وكالة “إرنا” الإيرانية،  قال روحاني خلال اجتماعه مع مجموعة من الناشطين الاقتصاديين إن "مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1، مؤشر على قدرة إيران العالية.. العالم قد أيقن أن لا سبيل سوى الاتفاق مع إيران ورفع الحظر عنها".

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وأضاف روحاني أن "مفاوضات فيينا أثبتت قدرة إيران العالية، وقد أيقن العالم اليوم أن لا سبيل سوى الاتفاق مع إيران ورفع الحظر، وهو ما يعد نجاحا كبيرا للشعب الإيراني".

وتابع روحاني أن "الحرب الاقتصادية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد الشعب الإيراني كان الهدف منها فرض الانهيار على إيران وإسقاطها".

وتابع: "اليوم وفي ظل مقاومة وصمود الشعب وتوجيهات قائد الثورة (المرشد الأعلى علي خامنئي) والجهود المنجزة اعترف العالم كله وحتى الولايات بفشل الحرب الاقتصادية".

ووصف روحاني الناشطين الاقتصاديين بأنهم يمثلون الخط الدفاعي الأمامي في الحرب الاقتصادية المعادية الشاملة.

وأشار إلى العقوبات “غير الإنسانية” التي وضعت أمام إيران لشراء لقاح كورونا، قائلا: "حينما أردنا إبرام صفقة لشراء اللقاح واجهنا مسألة أخرى وهي القسوة غير القابلة للتصور من قبل دول العالم خاصة الولايات المتحدة، والتي كانت في عهد الإدارة السابقة ومازالت مستمرة في عهد الإدارة الحالية".

ايران حسن روحاني روحاني محادثات فيينا الولايات المتحدة الاتفاق النووي اخبار العالم

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